快訊

紐時曝伊朗高層大亂！倖存官員嚇到不敢打電話 對美和談陷惡循環

三星中階新機Galaxy A57與A37來了！新增512GB大容量 售價、優惠一次看

LINE TODAY啟用高鐵「自由座等候時間預估」！1鍵速查人潮資訊

聽新聞
0:00 / 0:00

金門高中職午餐加碼10元1700學生受惠 陳福海：營養不能打折

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
現在物價持續上漲、校園供餐成本節節攀升之際，金門縣政府宣布，自114學年度起調整縣內國立高中職學生午餐補助標準，每餐由47元提高至57元，每人增加10元。圖／縣府提供
現在物價持續上漲、校園供餐成本節節攀升之際，金門縣政府宣布，自114學年度起調整縣內國立高中職學生午餐補助標準，每餐由47元提高至57元，每人增加10元。圖／縣府提供

現在物價持續上漲、校園供餐成本節節攀升之際，金門縣政府今天宣布，自114學年度起調整縣內國立高中職學生午餐補助標準，每餐由47元提高至57元，每人增加10元，約有1700名學生受惠。縣府強調，此舉是為穩定供餐品質，避免因成本壓力影響餐食品質與份量。

縣府表示，近年食材價格、人力費用持續上漲，學校午餐供應面臨嚴峻挑戰。縣長陳福海要求在「不能讓孩子的營養打折」原則下，責成教育處全面檢討補助機制，並據此調升高中職午餐補助標準，確保學生能攝取均衡營養，維持學習所需體力，同時減輕家長經濟負擔。

目前金門國中小已全面實施免費午餐政策，行之多年，縣府指出，透過嚴格食材把關、營養設計與供餐管理，整體供膳品質穩定提升。至於高中職部分，自103年起即提供午餐補助，此次自114年9月起再加碼，係考量不同學制需求與實際運作情形後所作調整，展現各教育階段政策一致性。

不過，縣府也坦言，中央對國立學校午餐補助仍有限，已請國立金門高中與金門農工持續向中央反映地方需求，爭取更多資源挹注，期盼中央與地方攜手，強化校園飲食品質。

一名李姓家長表示，近年物價上漲明顯，「孩子一餐如果還是舊標準，其實很難兼顧營養」，這次補助提高讓家長「比較放心，也減輕一些負擔」。

也有家長指出，過去聽孩子常說覺得菜色偏簡單，「如果預算多一點，希望可以多一些變化或水果」，認為補助提升有助改善餐食品質，讓用餐更有期待。

縣府強調，學生健康是教育發展基礎，未來將持續滾動檢討午餐政策，從營養、安全到品質全面把關，打造更安心的校園飲食環境。

校園供餐成本節節攀升，金門縣政府今天宣布，自114學年度起調整縣內國立高中職學生午餐補助標準，每餐由47元提高至57元，每人增加10元，約有1700名學生受惠。圖／縣府提供
校園供餐成本節節攀升，金門縣政府今天宣布，自114學年度起調整縣內國立高中職學生午餐補助標準，每餐由47元提高至57元，每人增加10元，約有1700名學生受惠。圖／縣府提供

學校午餐 營養 陳福海

延伸閱讀

觀察站／調整營養午餐供餐結構 更勝補助金額

台中免費營養午餐補助比北市少 民代憂品質縮水

高虹安赴共餐食堂與長者同樂 宣布餐費補助調升

這桌能吃飽？高中畢旅桌菜被嫌「不如進香團」 照片曝光掀兩派論戰

相關新聞

擔心流浪…他夢想當老師家人狂勸退 網揭教職困境：不只少子化

隨著時代變遷，看似穩定的教職行業已不再是人們求職的首選。一名網友發文，稱他一直以來的夢想就是當輔導老師，但家人卻勸他少子化的情況下，當老師以後恐怕會「流浪」，讓他很糾結，對此，網友們透露從事教職員的困境，除了少子化外，更要面臨不能管學生與厭師的大環境，並不推薦原PO從師。

遠流董座鄉間祖厝轉型 王榮文沒想到開了美術館就變素人畫家

走在嘉義縣義竹鄉的鄉間小路，有點雜亂的屋舍之中，突然出現一間美得令人一驚的清水混凝土建築。這是遠流董事長王榮文邀來知名清水模建築師毛森江，將祖厝改造成台灣首間農夫美術館「天來美術館」，首檔展出王榮文和水墨畫家程延平合作的畫展「做美麗的東西，我也可以」。「美術館是一個火種，也是一個起點。」離鄉半世紀後返鄉興建美術館，王榮文認為，每個人都該回到生命的起點，「找到自己和故鄉新的連結。」

音樂劇「歌劇魅影」40年傳唱 高雄完售台中加場

音樂劇「歌劇魅影」問世40年，傳唱不息，今晚將在高雄衛武營演出，延續高雄完售氣勢，台中確定加演場次，再次證明「歌劇魅影」跨世代的音樂魅力。

補教搶師／行政和低薪壓垮公校師 補教磁吸效應擴大

補教正在「搶走老師」。從建中數學名師辭職投入補習班，到有補教業者主動接觸教師工會挖角，補教磁吸效應持續擴大。高薪、免兼行政、專注教學的環境，讓愈來愈多師培生與現職教師流向補教端。官方數據也顯示，持有教師證卻未任教的人數持續增加，教甄報考意願同步下滑。當師資荒升級為「逃亡潮」，學校是否撐得住更劇烈的人力流失？

國際鑑識權威李昌鈺殞落 家長盼嘉中「神探科學營」重啟傳承

國際刑事鑑識權威李昌鈺辭世，震動各界，國人不捨之餘，掀起緬懷追思。這位以科學破案、享譽全球鑑識專家，不僅在國際舞台締造傳奇，也與嘉義結下深厚緣分，留下難以磨滅教育足跡。2024年8月，李昌鈺曾應中正大學校長蔡少正邀請，專程返台參與35周年校慶活動，以「人生邏輯與鑑識科學」為題發表演說。他以畢生經歷為例，分享如何從細節中追求真相，強調邏輯思維與科學精神的重要性，深深啟發在場師生。

高中職師資荒 「搶人大戰」教甄時程一年比一年早

各級學校教師甄試將開跑，高中職獨招時程卻一年比一年早，今年有數所高中甚至過年前就發布甄選簡章，三月中旬陸續開始筆試。高中教師分析，原因在於現在教師難聘，學校盼能搶占先機留住人才。但對許多身兼代理工作的教甄考生來說，在學期最忙碌的同時還要準備考試，陷於多重煎熬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。