彰化公幼、非營利幼兒園啟動招生 平價化選擇多卻招不滿

彰化縣115學年度公立及非營利幼兒園預計招收9797名幼兒，4月起陸續展開招生。不過受少子化影響，加上縣內準公共幼兒園比例提高，公立與非營利園所同樣面臨招生壓力，過去熱門園所也出現招不滿情形。縣府教育處指出，縣內平價教保選擇多，鼓勵公幼設置2歲專班，並推動非營利園所發展特色教學，以提升招生誘因。

為協助家長兼顧工作與育兒，彰化縣府持續推動平價優質教保服務，透過盤點用地設置非營利幼兒園，目前全縣公立及非營利幼兒園共124園，準公共幼兒園達144家。但隨著準公共體系擴張，有非營利幼兒園業者反映，早期因收費較低、又有延托及寒暑假上課吸引家長，但如今在競爭加劇下，部分位處偏鄉的園所招生困難，讓許多斥資數千萬元打造的園區未能充分使用。

縣府教育處統計，去年7月公幼及非營利幼兒園仍有1734個缺額，非營利園招生率約8成，公幼則因寒暑假未收托等因素，影響家長選擇，招生面臨瓶頸。教育處表示，將持續鼓勵公幼增設2歲專班，並可能補足寒暑假空窗，以回應托育需求並帶動招生。

彰化115學年度公立及非營利幼兒園招生作業將啟動，優先入園於4月13日上午9時至4月14日下午3時受理；一般入園採線上登記，時間為4月18日上午9時至4月23日中午12時。家長可至數位便民櫃臺完成報名，若不熟悉操作，也可於4月20日至23日指定時段攜帶證件至幼兒園由園方協助辦理。

若報名人數超過招生名額，將於4月24日下午2時辦理線上抽籤，並透過簡訊或電子郵件通知結果，同步公告錄取、備取名單及缺額情形。縣府提醒家長提早準備相關資料並留意時程，以免影響入園權益。