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復興電台奪葛蕾西獎 訴說台灣助非洲友邦婦女創業動人故事

中央社／ 台北31日電

美國女性媒體聯盟基金會（AWMF）設立的「葛蕾西獎」3月公布第51屆獲獎名單。復興廣播電台主持人陳慈銘憑藉深度專題「她們熠熠閃亮：史瓦帝尼婦女微型企業計畫之光」，從全球競爭者中脫穎而出，奪下「非英語類節目獎」，讓世界聽見台灣在非洲友邦深耕的動人故事。

葛蕾西獎（The Gracie Awards）旨在表彰在廣播、電視及數位媒體領域，由女性創作、為女性創作或關於女性的優秀節目與個人成就。

獎項名稱源自美國女藝人葛蕾西艾倫（GracieAllen），象徵女性在媒體行業的領導力與變革力量。今年得主包括美國知名電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）、美國有線電視新聞網（CNN）知名主播菲力普（Abby Phillip）、金球獎影后莎拉史努克（Sarah Snook）等傑出女性。

復興電台發布新聞稿表示，陳慈銘歷時半年，取材外交部所屬國合會駐史瓦帝尼技術團推動的援助計畫，憑藉對友邦婦女微型創業的深度紀實，奪下「非英語類節目獎」。

復興電台指出，此專題不僅展現聲音製作的專業，更呈現致力推廣外交工作的堅持，將台灣的外交軟實力轉化為具共鳴的聲音故事，標誌復興廣播電台推動與「國際對話」的具體實踐。

新聞稿表示，獲獎作品源自陳慈銘主持的「台北與世界對話」單元節目，於2025年10月16日播出。節目講述國合會成功推動「史瓦帝尼婦女微型企業輔導能力提升計畫」專案，經5年的策劃與執行，3000多位史瓦帝尼弱勢婦女接受訓練與課程，並在「KUYENTEKA儲蓄互助社」協助下，超過600位女性已是微型企業主。

復興電台指出，經濟獨立不僅翻轉史瓦帝尼婦女命運，更樹立她們的人生價值，友邦產銷營運體系也變得更為健全。受訪的史國受惠婦女與專案執行長純樸的聲音，掩不住對計畫的誠摯感謝。

陳慈銘表示，許多民眾不知道台灣外交團隊在艱辛的前線默默付出。她希望透過聲音記錄，將微小卻堅定的改變傳回台灣，也傳向世界。

她強調，這次獲獎不僅是對個人的肯定，更是致敬所有在海外奮鬥的外交官與技術團成員。

復興廣播電台台長李淑蕙表示，「台北與世界對話」是一檔致力推廣台灣文化與國際交流的節目，曾邀請國內外多國使節、外交官及國際智庫學者受訪。

她指出，這次獲獎不僅是對主持人專業的肯定，更是對電台製作團隊勇於跨界創新的鼓勵。未來將持續將台灣的良善影響力轉化為動人的聲音紀錄，讓國內外聽眾一起聽見來自台灣最溫暖的聲音。

歐普拉 史瓦帝尼

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