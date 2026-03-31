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TDK盃機器人競賽報名至4/8 結合雲林在地風貌

中央社／ 台北31日電

大專機器人設計競賽「TDK盃」今年邁入第30屆，以雲林在地風貌為主題，報名到4月8日為止，比賽則於10月15日到17日進行，冠軍隊伍可獲得新台幣20萬元。

「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」由TDK文教基金會指導，全台大專輪流承辦，是國內具指標性的機器人設計競賽。

教育部今天發布新聞稿指出，民國115年度賽事由雲林科技大學承辦，以雲林在地風貌「讓世界看見雲林」為競賽主題。

競賽分為「遙控組」與「自動組」，融合自然生態、農漁產業與宗教文化，設計4大關卡。參賽機器人將自「成龍濕地生態守護」出發，修復裝置藝術與救援候鳥；接續於「文蛤分級」關卡中，完成不同尺寸文蛤的篩選分類。

第3道關卡是「稻草卷堆放」，模擬農田收成後的整理作業；最後進入「北港迎媽祖」關卡，完成供品擺放與擲筊祈福，並沿著遶境路線穩定前行。

教育部指出，TDK競賽內容涵蓋機器人行進控制、物件搬運、分類判斷與結構堆疊等技術，考驗參賽隊伍的設計整合能力。相關資訊可參考競賽官方網站。

裝置藝術 自然生態 機器人

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