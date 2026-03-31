北水處「源源不絕！嘻哈大賞」 全台第一校際「嘻研社」競賽開跑

台北自來水事業處主辦「源源不絕！2026嘻哈大賞」起跑，報名期限至4月7日止，這次創作主題「All about LOVE」以嘻哈音樂為語言，重新定義「愛」，訴說創作者所理解的愛。獎金最高3萬，目前已有全台共53組報名參賽。

「源源不絕！嘻哈大賞」是全台第一個校際嘻研社競賽，2024、2025年的兩屆競賽即累積上百組參賽學生團隊創作音樂投稿，每屆YouTube總觀看次數均突破20萬以上，各校嘻哈研究社在決賽現場互相交流切磋，激發更大創作能量。

北水處長范煥英表示，前兩屆為「地球」而唱，今年以「愛」為主題，希望透過饒舌、節奏與文字，讓音樂成為傳遞愛的力量，愛可以是情感的表述，也可以是一種選擇、行動或立場，也可能是對家人、朋友、伴侶的珍惜，以及對自己、對信念、對夢想的堅持；更可以是對土地環境、社會現象、世界萬物的關懷與責任。

北水處表示，為擴大學生參與，今年競賽包括CYPHER團體組與個人組，團體組以社團名義報名，最少3人，參與團體組者亦可報名個人組創作，原創音樂作品不限上傳形式報名參賽，由YouTube網路點閱數進行排名，團體組前10名可獲得每組1萬5千元「創作激勵獎」。

另外，個人組前3名「最佳個人創作獎」可獲得1萬5千元、1萬元、5千元獎金，並在今年4月25日站上決賽大舞台演出，CYPHER團體組前10強將於現場決賽，由專業評審選出前3名「最佳現場演出獎」，分別可獲得3萬、2萬、1萬元獎金。目前共53組報名，個人組29組、團體組24組。

北水處表示，今年特別邀請3位專業評審現場評分，包括嘻哈龍虎門主理人、台饒產業推手「國瑞」、學院派饒舌導師「老莫」、戰犯音樂創辦人「陳小律」，選出3組心目中的「最佳現場演出獎」，第一名團隊可獲得PIPE Live Music專業表演場地免費使用1次。歡迎全國所有高中職、大專院校在校生踴躍報名。

「源源不絕！2026嘻哈大賞」起跑，報名期限至4月7日止，這次創作主題「All about LOVE」以嘻哈音樂為語言，重新定義「愛」的樣貌。圖／北水處提供