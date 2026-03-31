音樂劇「歌劇魅影」40年傳唱 高雄完售台中加場

音樂劇「歌劇魅影」問世40年，傳唱不息，今晚將在高雄衛武營演出，延續高雄完售氣勢，台中確定加演場次，再次證明「歌劇魅影」跨世代的音樂魅力。

2026年適逢「歌劇魅影」邁入40週年，這次訪台版本推出紀念演出版，並以「最完整劇院版本」呈現。從舞台設計、服裝場景到音樂編制全面回歸原始創作規格，透過更精緻的舞台技術與細膩重製，完整重現經典舞台設計與戲劇節奏，讓觀眾得以更貼近角色內心與細節。

這次台灣巡演將展開64場演出，刷新百老匯全本音樂劇來台演出場次紀錄。

「歌劇魅影」由音樂劇大師韋伯（Andrew LloydWebber）創作，改編自法國作家勒胡（GastonLeroux）同名小說。自1986年於倫敦西區女王陛下劇院首演以來，「歌劇魅影」以動人心魄的故事與極致浪漫的音樂風靡全球，至今全球演出已突破1萬4000場，觀賞人次超過1億6000萬人次。

故事背景設定於神秘瑰麗的巴黎歌劇院，描繪隱身地底的天才魅影，與年輕歌劇女伶之間糾葛動人的愛與執念，深刻描繪孤獨、渴望與人性，使作品跨越時代仍深具共鳴。

工程總監柏奇（Dave Burch）透過寬宏藝術發布的新聞資料表示，「歌劇魅影」在技術層面極為複雜，從舞台機關、燈光設計到配電都需高度整合，加上劇院空間的精準對位，使整體製作難度極高。首演前將進行完整全員彩排，確保每一個細節都能達到國際巡演標準。

音樂劇「歌劇魅影」今天起到4月12日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，4月21日到5月17日在台北表演藝術中心大劇場，5月26日到6月7日在台中國家歌劇院大劇院演出。