快訊

國民黨台中市長初選結果揭曉 江啟臣打敗楊瓊瓔出線

資深港星驚傳病逝！昔當史特龍保鑣成傳奇 兒悲痛證實：沒見最後一面

陸多位軍工院士在美伊開戰後落馬 原因比貪腐更嚴重？

聽新聞
0:00 / 0:00

擔心流浪…他夢想當老師家人狂勸退 網揭教職困境：不只少子化

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的夢想是當老師，但家人提醒他少子化恐讓老師未來會「流浪」。 示意圖／ingimage
一名網友的夢想是當老師，但家人提醒他少子化恐讓老師未來會「流浪」。 示意圖／ingimage

隨著時代變遷，看似穩定的教職行業已不再是人們求職的首選。一名網友發文，稱他一直以來的夢想就是當輔導老師，家人卻勸他少子化的情況下，當老師以後恐怕會「流浪」，讓他很糾結。對此，網友們透露從事教職員的困境，除了少子化外，更要面臨不能管學生與厭師的大環境，並不推薦原PO從師。

一名網友在Threads發文，表示他的夢想就是成為一位輔導老師，只要能看見小孩成長，就讓他感到很幸福。不過家人勸他，如今少子化的社會，當老師未來很可能會流浪，並且輔導老師本身的缺額就比較少，建議他不要當老師。

原PO也同意家人的觀點，擔心未來真的會沒工作，但也想成就自己的夢想，陷入了兩難之中，對此詢問網友們的意見。

此文一出，許多網友紛紛指出教職員的困境。首先點出少子化問題，一位老師透露，現在他的學校已經開始控管缺額了，去年生育數不足10萬人的狀況下，「6年後將會直接衝擊國小人數」，到時候併校或廢校的情況會更加頻繁。

有老師則點出「不能管學生」的問題。他當體育老師時，曾因學生罵髒話屢勸不聽，放學將學生留下好好引導，未料卻被檢舉「晚放學4分鐘」，讓他感嘆「還是乖乖當自由教練就好」。

此外，社會整體的「厭師風氣」也是網友提到的困境，建議原PO培養第二或第三專長，以應對不時之需。更有現任教師指出，同屆考上的9名輔導老師，已經有6名離職了，只剩下3位還在苦撐，勸原PO「留心理諮商師的後路給自己」。

教育部擬放寬師培課程抵免大學畢業學分，以解決教師荒的問題。全國教師工會總聯合會認為，師資培育課程需要的是專業的精準統整，而非單純的精簡學分數，其解方一定要有永續性考量，鼓勵學生修讀師培課程、確保教學人力穩定，還是要從提升「教師待遇、改善職場環境」做起。

輔導老師 流浪教師 老師 少子化

延伸閱讀

不「理」不睬？繁星醫牙科系報名學生下滑 學者解析：非單一因素

考生繁星上淡江會計憂經濟負擔高 網勸別放棄：私校商學院的頂

捨國立電機選私大數資！家長頻遭質疑嘆「真的很差嗎」 網挺：別在意他人目光

放美照有錯嗎？他批家教徵學生照片賣弄姿色 當事人發聲：正常生活照

相關新聞

擔心流浪…他夢想當老師家人狂勸退 網揭教職困境：不只少子化

隨著時代變遷，看似穩定的教職行業已不再是人們求職的首選。一名網友發文，稱他一直以來的夢想就是當輔導老師，但家人卻勸他少子化的情況下，當老師以後恐怕會「流浪」，讓他很糾結，對此，網友們透露從事教職員的困境，除了少子化外，更要面臨不能管學生與厭師的大環境，並不推薦原PO從師。

遠流董座鄉間祖厝轉型 王榮文沒想到開了美術館就變素人畫家

走在嘉義縣義竹鄉的鄉間小路，有點雜亂的屋舍之中，突然出現一間美得令人一驚的清水混凝土建築。這是遠流董事長王榮文邀來知名清水模建築師毛森江，將祖厝改造成台灣首間農夫美術館「天來美術館」，首檔展出王榮文和水墨畫家程延平合作的畫展「做美麗的東西，我也可以」。「美術館是一個火種，也是一個起點。」離鄉半世紀後返鄉興建美術館，王榮文認為，每個人都該回到生命的起點，「找到自己和故鄉新的連結。」

補教搶師／行政和低薪壓垮公校師 補教磁吸效應擴大

補教正在「搶走老師」。從建中數學名師辭職投入補習班，到有補教業者主動接觸教師工會挖角，補教磁吸效應持續擴大。高薪、免兼行政、專注教學的環境，讓愈來愈多師培生與現職教師流向補教端。官方數據也顯示，持有教師證卻未任教的人數持續增加，教甄報考意願同步下滑。當師資荒升級為「逃亡潮」，學校是否撐得住更劇烈的人力流失？

國際鑑識權威李昌鈺殞落 家長盼嘉中「神探科學營」重啟傳承

國際刑事鑑識權威李昌鈺辭世，震動各界，國人不捨之餘，掀起緬懷追思。這位以科學破案、享譽全球鑑識專家，不僅在國際舞台締造傳奇，也與嘉義結下深厚緣分，留下難以磨滅教育足跡。2024年8月，李昌鈺曾應中正大學校長蔡少正邀請，專程返台參與35周年校慶活動，以「人生邏輯與鑑識科學」為題發表演說。他以畢生經歷為例，分享如何從細節中追求真相，強調邏輯思維與科學精神的重要性，深深啟發在場師生。

高中職師資荒 「搶人大戰」教甄時程一年比一年早

各級學校教師甄試將開跑，高中職獨招時程卻一年比一年早，今年有數所高中甚至過年前就發布甄選簡章，三月中旬陸續開始筆試。高中教師分析，原因在於現在教師難聘，學校盼能搶占先機留住人才。但對許多身兼代理工作的教甄考生來說，在學期最忙碌的同時還要準備考試，陷於多重煎熬。

教甄提前 考生備考近半年「痛苦期延長」

教師難尋，高中職學校教甄獨招近年紛紛提前「搶人」，但教團指出，許多考生身兼代理、代課教師，提前甄試等同是延長每年「痛苦期」。已上岸的高中教師也回顧，重考了五年，每年下學期都是教學、教甄兩頭燒，尤其對報考交通不便地區的考生來說，南來北往應試又更加辛苦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。