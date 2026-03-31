擔心流浪…他夢想當老師家人狂勸退 網揭教職困境：不只少子化
隨著時代變遷，看似穩定的教職行業已不再是人們求職的首選。一名網友發文，稱他一直以來的夢想就是當輔導老師，家人卻勸他少子化的情況下，當老師以後恐怕會「流浪」，讓他很糾結。對此，網友們透露從事教職員的困境，除了少子化外，更要面臨不能管學生與厭師的大環境，並不推薦原PO從師。
一名網友在Threads發文，表示他的夢想就是成為一位輔導老師，只要能看見小孩成長，就讓他感到很幸福。不過家人勸他，如今少子化的社會，當老師未來很可能會流浪，並且輔導老師本身的缺額就比較少，建議他不要當老師。
原PO也同意家人的觀點，擔心未來真的會沒工作，但也想成就自己的夢想，陷入了兩難之中，對此詢問網友們的意見。
此文一出，許多網友紛紛指出教職員的困境。首先點出少子化問題，一位老師透露，現在他的學校已經開始控管缺額了，去年生育數不足10萬人的狀況下，「6年後將會直接衝擊國小人數」，到時候併校或廢校的情況會更加頻繁。
有老師則點出「不能管學生」的問題。他當體育老師時，曾因學生罵髒話屢勸不聽，放學將學生留下好好引導，未料卻被檢舉「晚放學4分鐘」，讓他感嘆「還是乖乖當自由教練就好」。
此外，社會整體的「厭師風氣」也是網友提到的困境，建議原PO培養第二或第三專長，以應對不時之需。更有現任教師指出，同屆考上的9名輔導老師，已經有6名離職了，只剩下3位還在苦撐，勸原PO「留心理諮商師的後路給自己」。
教育部擬放寬師培課程抵免大學畢業學分，以解決教師荒的問題。全國教師工會總聯合會認為，師資培育課程需要的是專業的精準統整，而非單純的精簡學分數，其解方一定要有永續性考量，鼓勵學生修讀師培課程、確保教學人力穩定，還是要從提升「教師待遇、改善職場環境」做起。
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