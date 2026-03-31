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國際鑑識權威李昌鈺殞落 家長盼嘉中「神探科學營」重啟傳承

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2024年8月，國際刑事鑑識權威李昌鈺曾應中正大學校長蔡少正邀請，專程返台參與35周年校慶活動，以「人生邏輯與鑑識科學」為題發表演說。圖／取自中正大學官網
2024年8月，國際刑事鑑識權威李昌鈺曾應中正大學校長蔡少正邀請，專程返台參與35周年校慶活動，以「人生邏輯與鑑識科學」為題發表演說。圖／取自中正大學官網

國際刑事鑑識權威李昌鈺辭世，震動各界，國人不捨之餘，掀起緬懷追思。這位以科學破案、享譽全球鑑識專家，不僅在國際舞台締造傳奇，也與嘉義結下深厚緣分，留下難以磨滅教育足跡。2024年8月，李昌鈺曾應中正大學校長蔡少正邀請，專程返台參與35周年校慶活動，以「人生邏輯與鑑識科學」為題發表演說。他以畢生經歷為例，分享如何從細節中追求真相，強調邏輯思維與科學精神的重要性，深深啟發在場師生。

中正大學曾頒授李昌鈺名譽博士學位，表彰他在鑑識科學領域的卓越成就與對社會的重大貢獻。如今大師辭世，校方感慨萬千，直言教育界痛失一位重要精神導師。事實上，李昌鈺對嘉義影響，不僅學術榮耀。10多年前，他透過創立的財團法人李昌鈺物證科學教育基金會，贊助嘉義高中舉辦「中學神探科學營」，將鑑識科學向下扎根。

營隊以辦案情境為主軸，結合專家授課與實作體驗，邀請警大教授及警界人士指導，讓學生如同置身偵查現場，培養邏輯推理與問題分析能力，深受國高中生歡迎。然而，這項深具啟發性營隊，因新冠疫情衝擊，5年前被迫停辦，至今未再恢復。如今李昌鈺辭世後，家長、教育界與警界人士紛紛表達惋惜，期盼能重新啟動營隊，延續其「追求真相」的核心精神，讓更多年輕學子受惠。

值得一提的是，嘉義高中不僅醫界人才輩出，警政體系更具代表性，培育前警政政署長、現任新北市長侯友宜，前警政署長陳國恩及現任警政署長張榮興等重量級人物。各界期待，若能重啟「神探科學營」，結合校友與專業資源，將有機會再度點燃學生對鑑識科學的熱情。一代鑑識傳奇雖已遠行，但他所留下的科學精神與求真信念，仍在台灣各地悄然發芽。嘉義，正醞釀讓這顆種子再次萌芽的契機。

李昌鈺 嘉義

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