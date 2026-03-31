鄉間祖厝轉型「農夫美術館」 王榮文沒想到開了美術館就變成素人畫家

走在嘉義縣義竹鄉的鄉間小路，有點雜亂的屋舍之中，突然出現一間美得令人一驚的清水混凝土建築。這是遠流董事長王榮文邀來知名清水模建築師毛森江，將祖厝改造成台灣首間農夫美術館「天來美術館」，首檔展出王榮文和水墨畫家程延平合作的畫展「做美麗的東西，我也可以」。「美術館是一個火種，也是一個起點。」離鄉半世紀後返鄉興建美術館，王榮文認為，每個人都該回到生命的起點，「找到自己和故鄉新的連結。」

王榮文出身嘉義縣義竹鄉。他考上政大教育系後離鄉，打拼半世紀後返鄉，發現祖厝面臨破敗命運。愛打桌球的他先將祖厝改造成「王家祖厝球舍」、讓鄉親有運動空間。完工後有醫生建議他「美感教育的重要性不輸給運動」，他決心打造一間鄉間美術館。

美術館入口寫上「天來美術館：善之所在」。短短九個字其實嵌了王榮文父母的名字在裡頭—父親名「天來」、母親名「善」。「我希望有父親的記憶在裡面。」王榮文父親是農夫，一度美術館還要取名「農夫美術館」。但毛森江勘查過老宅後，決定整棟打掉重建，但將斗笠、稻草和田埂等農家意象，以幾何線條融入廿五坪的清水模建築中，讓「農夫」成為美術館的隱喻。

天來美術館屋頂造型隱喻農夫的斗笠，中間還設計了一處空白讓綠樹長出來。入口則用現代工法重現王榮文童年記憶的「田埂路」—先在水泥上鋪稻草、三天後水泥硬化再把稻草燒掉留下印記，行走其中彷彿走在田埂路上。館內基地雖只有廿五坪、卻透過高聳設計和開闊乾淨的清水模牆面，讓畫作擁有絕佳氣場。毛森江表示，他運用「無定點高層」的巧思讓空間多元多變，每一個定點都能看到不一樣感受的畫面。

「台灣最有競爭力的就是文化底蘊。」毛森江說，美術館不一定要大，小型美術館可以普及的話，也能推動美感教育。王榮文則說，走訪日本時發現鄉間小鎮總有小型私人美術館，展現鄉鎮的文化底蘊和培養美學力。他透露，用天來美術館做為起點，已邀來出身義竹的專家返鄉種樹、用園藝注入美感，下一步還想引入國外的街道家具和遊具。他希望天來美術館可以在台灣這波「美術館熱」中，打造另一種型態的美術館。

走進天來美術館，看到的第一幅畫是「善隱」。從出版社董事長變成畫家的王榮文，原本要寫母親的「善」字，寫壞了乾脆改成人像畫，一旁的朋友還建議他多潑點顏料。他順著筆勢塗繪，色彩與線條彷彿找到自己的位置，最後化作一幅結構完整的人像畫。天來美術館首展「做美麗的東西，我也可以」策展人江欣惠表示，這便是天來美術館推動美感教育的宗旨—藝術創作不是要展現完美、而是要展現創作者的心境與感受；只要願意拿起畫筆，人人都可以是藝術家。

「我本來只想開美術館，沒想到開了美術館就變成畫家。」王榮文表示，原本天來美術館的首展打算展家族的相關物品，如老照片和老物件。但策展人江欣惠看了美術館後，建議展畫作，他乾脆和好友、水墨畫家程延平聯袂開畫展、為天來美術館「現地創作」打造獨一無二的畫。「我是無師自通。」王榮文並未拜師學畫，笑稱自己唯一的老師是四歲的孫子，當祖孫一起拿起畫筆，孫子總是比他更早完成畫作。

因為天來美術館的基地特色，江欣惠建議王榮文畫「大畫」。他原本是將畫布掛在牆上，後來改成放在地上大筆揮灑。身為「素人畫家」，王榮文一提筆面對大畫布，腦海閃過的是家族、童年與土地的記憶。在畫作「八掌溪畔」中，他用畫筆描繪跟隨父兄農作的回憶。父親牽著滿載番薯的牛車在八掌溪擱淺，唯有揚鞭痛打老牛方能脫困。擺脫技法的包袱，他的筆刷隨心流轉，只想將記憶中的吆喝聲、推車的力道與交織的汗水、淚水與溪水放入畫中。第一次向親友介紹這幅畫時，王榮文眼眶泛淚。

畫作「飛簷走壁」乍看像是武林高手的對決，其實靈感源自王榮文探訪日本合掌村時，將百年茅草老屋的記憶結合高手隔空對招的想像。因為出版金庸武俠小說的緣故，王榮文也創作了「華山論劍」、「他強由他強」等畫作，名稱源自金庸小說。他表示，已有收藏家鼓勵他發展武俠系列。

遠流董事長王榮文(右)邀來知名清水模建築師毛森江(左)，將他位於義竹鄉的老宅祖厝改造成台灣首間農夫美術館「天來美術館」。記者陳宛茜／攝影

在畫作「八掌溪畔」中，他用畫筆描繪跟隨父兄農作的回憶。父親牽著滿載番薯的牛車在八掌溪擱淺，唯有揚鞭痛打老牛方能脫困。記者陳宛茜／攝影

遠流董事長王榮文是嘉義縣義竹人，他邀來知名清水模建築師毛森江，將他位於義竹的老宅祖厝改造成台灣首間農夫美術館「天來美術館」。記者陳宛茜／攝影

遠流董事長王榮文邀來知名清水模建築師毛森江，將祖厝改造成台灣首間農夫美術館「天來美術館」。記者陳宛茜／攝影

遠流董事長王榮文(右)是嘉義縣義竹人，他邀來知名清水模建築師毛森江(左)，將他位於義竹的老宅祖厝改造成台灣首間農夫美術館「天來美術館」。記者陳宛茜／攝影

遠流董事長王榮文邀來知名清水模建築師毛森江，將祖厝改造成台灣首間農夫美術館「天來美術館」。記者陳宛茜／攝影

畫作「飛簷走壁」乍看像是武林高手的對決，其實靈感源自王榮文探訪日本合掌村時，將百年茅草老屋的記憶結合高手隔空對招的想像。記者陳宛茜／攝影

遠流董事長王榮文邀來知名清水模建築師毛森江，將祖厝改造成台灣首間農夫美術館「天來美術館」。記者陳宛茜／攝影

美術館入口寫上「天來美術館：善之所在」。短短九個字其實嵌了王榮文父母的名字在裡頭—父親名「天來」、母親名「善」。記者陳宛茜／攝影