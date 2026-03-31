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台大舍監性騷判7月 校方：解職不再聘用
台大舍監案刑事一審判處女舍監有期徒刑七個月。台大學生會要求台大停止上訴、重啟性平調查，並立即解除涉案舍監在校內一切職務，同時追究教育部與台大在個資外洩事件中的責任。台大表示，已決議該名人員不再任職於台大。
台大學生會昨偕同立委及當事女學生召開記者會，女學生表示，法院認定舍監違反跟騷法，她質疑台大，難道容許一個判刑七個月、即將入獄的犯罪者繼續留在校園，讓學生完全無法迴避？這次的判決只是一個「小小的勝利」，她會繼續戰鬥，持續為所有陰影中的弱勢受害者發聲。
台大學生會長陳柏承表示，台大行政訴訟既已敗訴，校方應立即停止上訴，且舍監既應立即解雇並說明目前是否仍與校園有連結，避免學生活在恐懼中。
教育部指出，去年八月就要求台大停止涉案人職務並不得接觸學生，之後又多次函請台大依行政法院判決重啟性平調查，但台大遲未落實。教育部三月廿六日已正式決議，要求台大立即重啟調查，若再不執行，將納入評鑑、扣減補助並追究責任。
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