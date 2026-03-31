台文大老張良澤10萬冊文庫 歸鄉近成大

台灣文學大老、真理大學台灣文學系前主任張良澤教授，典藏超過十萬件書籍、書信、手稿等，重達十三公噸的台灣文學珍貴史料，近日順利從日本運抵台南，將贈予發枝台語基金會典藏。

張良澤是研究台灣文學的先驅，二○二二年發起設立「台灣文學國家園區」，他是第十二屆台南文化獎得主、成功大學傑出校友，一九七○年代曾在成大中文系教書，因在課堂中介紹台灣文學及魯迅作品而被當局迫害，流亡日本。直到一九九二年李登輝前總統解除海外台灣人黑名單，張良澤才得以回台。

淡水工商管理學院（現真理大學）一九九七年成立台灣文學系，當時校長葉能哲親自到日本敦聘張良澤回台擔任創系主任。

張良澤在日本教書時，為照顧史料，特地向銀行貸款在日本鄉下購買一棟房子作為藏書館。近年因年歲已高，無力再照顧這些台灣文學寶藏，決定將珍藏全數捐給發枝台語基金會。

成大台文系教授兼發枝台語基金會執行長蔣為文表示，基金會去年五月開始協助規畫將張良澤文庫遷回台灣，也為此成立募款專案，全力促成張良澤文庫返台。第一年預估需三百萬台幣搬遷經費，目前仍有逾百萬元缺口。

基金會已於成大附近租用民宅作為張良澤文庫的藏書處，整理後將公開供有需要者申請使用，基金會也與成大台文系合作開課培育台文人才。