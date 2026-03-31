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遠流董座王榮文變素人畫家 被敲碗「武俠系列」

聯合報／ 記者陳宛茜／嘉義報導
遠流董事長王榮文將祖厝改造成台灣首間農夫美術館「天來美術館」，首展包含他描繪童年回憶的畫作「八掌溪畔」。記者陳宛茜／攝影
遠流董事長王榮文將祖厝改造成台灣首間農夫美術館「天來美術館」，首展包含他描繪童年回憶的畫作「八掌溪畔」。記者陳宛茜／攝影

走進天來美術館，看到的第一幅畫是「善隱」。從出版社董事長變成畫家的王榮文，原本要寫母親的「善」字，寫壞了乾脆改成人像畫，一旁的朋友還建議他多潑點顏料。他順著筆勢塗繪，色彩與線條彷彿找到自己的位置，最後化作一幅結構完整的人像畫。

「我本來只想開美術館，沒想到開了美術館就變成畫家。」王榮文表示，原本天來美術館的首展打算展家族的相關物品，如老照片和老物件。但策展人江欣惠看了美術館後，建議展畫作，他乾脆和好友、水墨畫家程延平聯袂開畫展、「現地創作」獨一無二的畫。王榮文並未拜師學畫，笑稱唯一的老師是四歲孫子，當祖孫一起拿起畫筆，孫子總是比他更早完成畫作。

因為天來美術館的基地特色，江欣惠建議王榮文畫「大畫」。他原本是將畫布掛在牆上，後來改成放在地上大筆揮灑。身為「素人畫家」，王榮文一提筆面對大畫布，腦海閃過的是家族、童年與土地的記憶。

在畫作「八掌溪畔」中，他用畫筆描繪跟隨父兄農作的回憶。父親牽著滿載番薯的牛車在八掌溪擱淺，唯有揚鞭痛打老牛方能脫困。擺脫技法的包袱，他的筆刷隨心流轉，只想將記憶中的吆喝聲、推車的力道與交織的汗水、淚水與溪水放入畫中。他第一次向親友介紹這幅畫時，眼眶泛淚。

畫作「飛簷走壁」乍看像是武林高手的對決，其實靈感源自王榮文探訪日本合掌村時，將百年茅草老屋的記憶結合高手隔空對招的想像。因為出版金庸武俠小說的緣故，王榮文也創作了「華山論劍」、「他強由他強」等畫作，他表示，確實有收藏家鼓勵他發展武俠系列。

畫家 素人畫家 畫作

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王榮文回嘉義成立天來美術館　盼啟動善循環

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