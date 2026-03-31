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遠流董座祖厝變身 打造首間農夫美術館

聯合報／ 記者陳宛茜/嘉義報導
遠流董事長王榮文（右）邀知名清水模建築師毛森江（左），將祖厝改造成台灣首間農夫美術館「天來美術館」。記者陳宛茜／攝影
遠流董事長王榮文（右）邀知名清水模建築師毛森江（左），將祖厝改造成台灣首間農夫美術館「天來美術館」。記者陳宛茜／攝影

走在嘉義縣義竹鄉的鄉間小路，有一間美得令人一驚的清水混凝土建築。這是遠流董事長王榮文邀來知名清水模建築師毛森江，將義竹的祖厝改造成台灣首間農夫美術館「天來美術館」，首檔展出王榮文和水墨畫家程延平合作的畫展「做美麗的東西，我也可以」。

王榮文出身嘉義縣義竹鄉，考上政大教育系離鄉，打拚半世紀後返鄉，發現祖厝面臨破敗命運，決心改造祖厝。愛打桌球的他先將祖厝改造成「王家祖厝球舍」、讓老家的銀髮族有運動空間。完工後有醫生建議他，美感教育的重要性不輸給運動，他決心打造一間鄉間美術館。

美術館入口寫上「天來美術館：善之所在」。短短九個字其實嵌了王榮文父母的名字在裡頭—父親名「天來」、母親名「善」。「我希望有父親的記憶在裡面。」王榮文父親是農夫，一度美術館還要取名「農夫美術館」。

毛森江勘查過老宅後，決定整棟打掉重建，但將斗笠、稻草和田埂等農家意象，以幾何線條融入廿五坪的清水模建築中。

天來美術館屋頂造型隱喻農夫的斗笠，中間還設計了一處空白讓綠樹長出來。入口則用現代工法重現王榮文童年記憶的「田埂路」—先在水泥上鋪稻草、三天後水泥硬化再把稻草燒掉留下印記，行走其中彷彿走在田埂路上。基地雖只有廿五坪，透過高聳設計和開闊的清水模牆面，讓畫作擁有絕佳氣場。

遠流董事長王榮文邀知名清水模建築師毛森江，將祖厝改造成台灣首間農夫美術館「天來美術館」。記者陳宛茜／攝影
遠流董事長王榮文邀知名清水模建築師毛森江，將祖厝改造成台灣首間農夫美術館「天來美術館」。記者陳宛茜／攝影

毛森江表示，台灣最有競爭力的就是文化底蘊，美術館不一定要大，小型美術館可以普及的話，也能推動美感教育。

王榮文則說，走訪日本時發現鄉間小鎮有小型私人美術館，展現鄉鎮文化底蘊和美學力。他透露，天來美術館已邀來出身義竹的專家返鄉種樹，下一步想引入國外街道家具和遊具。他希望天來美術館可以在台灣這波「美術館熱」中，打造另一種型態的美術館。

美術館 美感教育

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