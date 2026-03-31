教甄提前 考生備考近半年「痛苦期延長」

教師難尋，高中職學校教甄獨招近年紛紛提前「搶人」，但教團指出，許多考生身兼代理、代課教師，提前甄試等同是延長每年「痛苦期」。已上岸的高中教師也回顧，重考了五年，每年下學期都是教學、教甄兩頭燒，尤其對報考交通不便地區的考生來說，南來北往應試又更加辛苦。

中部未具名的高中教師指出，因為想考回離家鄉較近的學校，再加上任教的並非國文、英文、數學等職缺較多的科目，因此重考了五年才在現在任教的學校落腳。

該名高中教師回顧，考教甄那幾年的下學期都是教學教甄兩頭燒，除了參加高中的全國聯招以外，每年平均會報名超過十所學校初試，平時白天在學校擔任代理教師，晚上或周末就赴各校參加教甄。由於當時在北部任教、報名的學校多在北部，因此交通較方便，但中南部學校開缺較少或交通不方便，考生恐怕是更加辛苦。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，考生每年到了教甄季，就需要面臨一段「資訊焦慮期」，除了要負責在學校的代理、代課工作，還需安排考教甄的時間、準備筆試及面試，有些學校教甄時間在平日晚上，考生學校一下課就要馬上衝去考試。

黃湘仙說，考生的資訊焦慮期過往最早大約四月初開始，如今又再提前一個多月，等同五個月到半年都得處在這樣的「痛苦期」。要減輕考生痛苦，希望教甄可以朝區域聯合的方向辦理。