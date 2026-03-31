高中職師資荒 教甄愈來愈提前「搶人大戰」

各級學校教師甄試將開跑，高中職獨招時程卻一年比一年早，今年有數所高中甚至過年前就發布甄選簡章，三月中旬陸續開始筆試。高中教師分析，原因在於現在教師難聘，學校盼能搶占先機留住人才。但對許多身兼代理工作的教甄考生來說，在學期最忙碌的同時還要準備考試，陷於多重煎熬。

補教老師指出，以往高中教甄沒這麼早開，現在高中老師、特別是理工類科難尋，各校紛紛提早教甄作業。提早開試的目的，就是在錄取報到後，可以以簽約或各種理由留住老師，就算留不住、錄取者未報到或未招滿，九月開學前也會有更多招代理教師的時間。

雖然對想騎驢找馬的考生來說，提早開試相對來講也會有利，但該名補教老師指出，一般教甄考生大多都是有在學校代理工作，學期中教甄會讓考生多重煎熬、分身乏術。應付筆試還簡單，如果還有口試、試教，沒有像暑假這樣相對餘裕的時間，會人仰馬翻。

私中盟輪值主席、僑泰高中校長温順德也說，現在私立高中會把教甄提前，理由就是「現在老師非常難聘」。尤其現在公立學校的代理教師待遇福利與正式教師落差不大，降低到私校任職的意願，私校老師愈來愈難聘，也更加傾向把教甄舉辦在公立學校之前。

全教總高中職委員會主委巫彰玫說，有些公立學校也提前辦理教師獨招，除了應對「師資荒」，期望在人才市場中搶占先機，先鎖定人才外，三、四月提早開考讓學校能有效避開五、六月大型教師聯招的磁吸效應，優先吸引尋求穩定且素質優異的考生。第一時間釋出職缺的學校，往往能吸引大批考生前往先試水溫。

然而，巫彰玫提醒，這也衍生另一問題，優秀教師因擁有更多選擇權，常在錄取後再轉投心目中更理想的學校，導致獨招學校也需多次重招。而透過提早招考搶走人才，也會讓偏鄉或資源較少的學校更難以聘到足夠的合格教師。