文策院攜手泰國最大出版集團 曼谷書展推銷台灣內容

文策院今年參與曼谷國際書展，並與泰國最大出版集團Amarin旗下的漫畫出版社聯合展銷，盼借助當地通路與人氣，推動國內業者進入東南亞市場。文策院指出，此次也展銷台灣圖像IP商品，以跨品牌的合作擴大台灣內容的影響力。

台灣文化內容策進院表示，今年攜手泰國最大出版集團Amarin，與集團旗下漫畫出版社Kadokawa Amarin聯合在曼谷國際書展展銷。

文策院以圖像出版結合角色品牌跨域策略，支持4名版權方代表及6位角色品牌代表到曼谷參展。書展首個週末即湧現人潮，許多小玩偶吊飾與實用生活用品受民眾歡迎，甚至有作家幾米的粉絲專程前來掃貨，一口氣帶走多款周邊商品。

文策院希望藉由大型展會的曝光與實際銷售經驗，累積台灣品牌聲量與市場經驗，推動國內業者進入東南亞市場。

文化部次長、文策院董事長王時思表示，泰國不只是台灣在文化交流上的好友，更是台灣前進東南亞市場的重要戰略夥伴。近年文策院透過籌組買家團及參與國際展會，逐步與泰國的重要出版社及公協會建立連結，累積對當地市場的理解與合作基礎。

曼谷國際書展是泰國最盛大的書展之一，自26日起在曼谷詩麗吉會展中心（QSNCC）舉行。

文策院表示，近年台灣出版品持續輸出泰國，並獲Amarin、Nanmeebooks、Jamsai等大型出版社青睞，包含BL題材作品亦成功打入泰國主流市場。

Amarin作為泰國最大出版集團，近年則先後購入多本台灣作品的泰語版權，如「鬼地方」、「成為怪物以前」、「揚子堂糕餅舖」等。