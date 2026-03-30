高志尚將卸任國表藝董事長 李永豐發文致敬

國家表演藝術中心將於4月2日舉行第三屆、第四屆董事長交接典禮，第三屆董事長義美食品董事長高志尚即將卸任，第四屆新任董事李永豐今天在社群發文致敬，謝謝高董對台灣表藝界的付出。

紙風車文教基金會創辦人李永豐今天接受中央社記者專訪表示，紙風車劇團2023年赴匈牙利舉行「台灣歐趴 文化遶境」巡演活動，演出兩場，出發前劇團去拜會高志尚董事長，「當時高董知道這件事，就買了一場各一百張票請烏克蘭的難民家庭來欣賞演出。」

李永豐說，烏克蘭的難民孩子看戲之後很開心，還跑到舞台上擁抱飾演哪吒母親的演員，讓演出的感動更加放大。

李永豐表示，國家表演藝術中心第三屆董事長高志尚四年前因為外界因素，臨危受命擔任董事長，「雖然自己企業已經夠忙碌，他還是勉為其難接下，而且在企業治理的角度上協助國表藝成長，我覺得他很難得。」

李永豐說，就他所知，高志尚董事長非常尊重國表藝藝術總監們的專業決定，但也經常站在企業與財務的角度給予許多意見，「不應該讓他就這樣默默卸任。」

李永豐強調，台灣表演藝術的發展不只藝術家在努力，台灣有太多各行各業都在自己的領域投入奉獻，「藝文界需要企業界的支持，企業界也需要被藝文界肯定，希望向高董送上無形桂冠，向他致敬和致謝，也期待藝企更加合作，讓台灣更好。」