雙雙告捷！義大利及突尼西亞科學展覽會台灣學生作品勇奪大獎

科教館2月初舉辦「2026年臺灣國際科學展覽會（TISF）」，選拔優秀學生代表我國參與多項國際科學競賽。科教館表示，首波出征即傳捷報，於義大利舉辦的「2026年義大利科學展覽會（I giovani e le scienze）」及突尼西亞「2026年國際工程與科技節（I-Fest²）」兩項重要賽事中表現亮眼，共勇奪5金、4銀、2銅。

歷史悠久的義大利科學展覽會3月21日至23日在米蘭盛大舉行，我國參賽作品為國立嘉義高級中學劉懿陞、李承綱及蕭聿淇同學的研究《利用Gaia DR3與2MASS資料庫探討星際介質與銀河系中央棒狀結構和懸臂之關係》。團隊透過自主研發的3D建模系統（Pipeline），成功重構全銀河系動態模型，並領先國際證實旋臂中的「斷層」並非隨機誤差，而是具物理意義的林布拉德共振點。此一突破不僅為經典「密度波理論」提供首個流體實證，更進一步揭示外部重力如何形塑星系結構，為星系演化研究開啟嶄新視角。

評審一致肯定其研究深度與創新性，最終榮獲大會金牌獎殊榮。此外，台灣代表團亦於頒獎典禮中，代表頒發義大利獲選參與「2027年臺灣國際科學展覽會」之參賽資格，並特別向主辦單位表達誠摯致意，期盼未來持續深化台義兩國青年科學交流。

突尼西亞國際工程與科技節（International Festival of Engineering Science and Technology in Tunisia, I-FEST²）為非洲規模最大的國際科學展覽活動之一，3月24日至28日在突尼西亞麥地那盛大舉行。我國8件優秀作品參賽，與來自法國、捷克、阿爾及利亞、哈薩克、約旦、土耳其等國家約220件作品同場競技。最終台灣代表隊表現卓越，一舉拿下5金、2銀、2銅，並有1件作品獲選為大會Top 2，締造亮眼佳績。

其中，台北市立建國高級中學王靖硯、鄭鈞祐同學的作品《超聲波在水下光導之探討》為本次表現最為突出的研究之一。團隊發現，當光在水中遇到由超聲波產生的空化氣泡時，會因全反射效應形成光導結構；其波形以艾里光束為參考，建構出拋物線型主軸，進一步在主軸上導入漩渦，使聲壓分布偏移至路徑周圍，最終形成由空化氣泡構成的弧形管狀光導。評審高度肯定該研究在未來生物醫學光傳遞技術上的應用潛力，除榮獲大會金牌獎外，更成功在所有作品中獲選為大會Top 2，表現備受矚目。

科教館長劉火欽表示，2026年台灣國際科展共選派36件優秀作品，代表台灣參加12項國際科學展覽活動。本次同學們於義大利與突尼西亞兩項重要賽事中，深獲評審肯定並締造亮眼成績，不僅在國際舞台上展現研究成果，也充分彰顯我國學生在科學領域的熱情與創新實力。期盼透過此類國際交流機會，拓展學生視野，並為國家爭取更多榮譽。

突尼西亞金牌鄭鈞祐（左）王靖硯（右）。圖／科教館提供

突尼西亞代表團全員合影。圖／科教館提供