教育部發布校園公廁設計準則 導入美感性別友善

教育部今天發布「台灣校園公廁設計準則」，涵蓋空間配置、動線規劃、通風採光等面向，並導入美感與性別友善使用概念，提供清楚易懂且可操作的設計建議，提供學校規劃參考。

教育部發布新聞稿指出，為推動校園美感環境營造與衛生健康意識，教育部舉行「台灣校園公廁設計準則」發表會，發布全國首次專為校園環境編撰的公廁設計指引；準則由教育部委請台灣設計研究院執行，提供高中以下學校在公廁規劃、設計、整修、管理上的依據。

教育部提到，校園廁所是學生每日頻繁使用的重要空間，且涉及不同年齡層的需求差異，過去多由各校自行規劃，但存在設計標準不一、優良案例難複製、後續清潔維護與管理等問題；這次發布的設計準則提供清楚、易理解且具實務參考價值的指引，協助學校更周延的規劃選擇。

校園公廁設計準則以現行法規為基礎，結合校園實際使用情境，系統性涵蓋空間配置、動線規劃、設備選用、通風採光、視覺標示、清潔與維護管理等面向，提供清楚易懂且可操作的設計建議。

另外，準則導入美感與性別友善使用概念，讓校園廁所成為兼具舒適、安全與良好使用體驗的生活空間；同時納入不同年齡層學生的使用需求差異，並考量校方在日常維運上的實際情境，強調設施的耐用性與可維修性，並透過模組化設計建議，提升未來整修與更新的彈性與效率。

準則也強調「美感即日常」的理念，將色彩規劃、材質選用、整體空間氛圍納入考量，透過明亮通透的設計與清晰友善的視覺引導，降低使用壓力與不適感，提升學生對環境的認同感與愛護意識。