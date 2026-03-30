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農業部擴大竹林獎勵 鼓勵經營更新減碳促發展

中央社／ 台北30日電

農業部今年初已公告修正「竹林生產更新獎勵作業規範」，擴大獎勵範圍，鼓勵竹林所有人投入經營與更新，除帶動整體竹材供應量能，也有助減碳並提升環境公益價值。

農業部今天發布新聞稿，新修正的「竹林生產更新獎勵作業規範」，將原本僅以原住民保留地禁伐區域為對象的獎勵，擴大至所有林業用地；並將原本只單純鼓勵伐採更新，調整為兼具竹林經營、竹材生產及產業利用的獎勵制度。

農業部說，修正後的規定，只要以孟宗竹、桂竹、長枝竹、莿竹、轎篙竹等經濟竹種為栽培竹種，均可納入獎勵範圍，鼓勵竹林所有人投入經營與更新，帶動整體竹材供應量能，並提升環境公益價值。

農業部林業及自然保育署說，這次修正導入更明確的生產導向獎勵機制。未來竹林經營者除可依伐採面積或擇伐比例申請獎勵外，新增依實際搬出的可利用竹材支數核算獎勵金額，讓補助對接實際生產成果，強化竹林經營與產業供應連結。

林保署強調，竹林不僅是生長快速的永續林產資源，更具備水土保持、國土保安與生態保育等多重功能，是台灣邁向淨零碳排的重要戰略資源，適度的竹材伐採與持續更新，有助維持竹林健康，提升竹材品質與利用價值，也能為竹產業發展奠定穩固基礎，新規範更有助於建構兼顧生產、利用與永續的竹產業體系，帶動山村經濟提升國產竹材競爭力，讓森林資源循環利用走向更長遠的未來。

農業部統計，台灣的竹產量在2015年時曾達239萬支，2018年到2023年跌破百萬支，2022年一度降至36萬支，2024年回升至105萬支。

農業部於2024年初提送「竹林經營自然碳匯減量方法」，環境部於同年10月審議通過，作為竹林經營所增加的碳匯轉換為自願減量額度工具，提供竹產業經營誘因。

環境部 林保署 生態保育

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