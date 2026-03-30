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台大舍監性騷遭判刑7月 校方決議解除職務

中央社／ 台北30日電
台大舍監違反跟騷法遭一審判刑確立，受害學生Y女（左二）今天在民代陪同下舉行記者會，感謝北院及北檢主持正義，但也質疑台大為何在事發後還站在加害者那方。記者潘俊宏／攝影
台大舍監違反跟騷法遭一審判刑確立，受害學生Y女（左二）今天在民代陪同下舉行記者會，感謝北院及北檢主持正義，但也質疑台大為何在事發後還站在加害者那方。記者潘俊宏／攝影

台大學生會今天表示，台大舍監案刑事一審，已判處舍監有期徒刑7個月，要求台大停止上訴，並解除舍監在校內職務。校方回應，為保障學生權益，這名人員將不再任職於台大。

台灣大學一名女博士生2022年9月向台大申訴遭宿舍輔導員性騷擾，台大性平會組成調查小組，2023年4月17日認定性侵害及性騷擾均不成立，女博士生提出申復、申訴、訴願等均被駁回，遂提行政訴訟救濟。台北高等行政法院去年認定台大性平會議組織不合法，判決撤銷處分，可上訴。

台灣大學學生會今天發布新聞稿指出，台北高等行政法院明確認定，台大性平程序存在違法問題，目前最需處理的是重新審視校園性平相關法規的漏洞，而不是濫用權力持續上訴，學生會要求台大立即停止上訴，重新展開性平會調查。

針對舍監部分，台大學生會提到，涉案舍監於刑事一審已依「跟蹤騷擾防制法」判處有期徒刑7個月，有罪事實明確，學生會要求台大校方具體且公開說明當事人於校內的完整任職狀況，並立即啟動處置程序，解除該舍監在校內一切職務。

台大學生會指出，台大教師葉丙成在擔任教育部次長期間，濫用職權洩漏性平案當事人個資，已被相關主管機關裁罰，學生會也要求台大與教育部停止互相推諉責任歸屬，提出具體防範措施，避免再次發生相同事件。

台大學生會認為，當事人歷經3年半的煎熬，終於盼到公道，但正義和公道不該是受害者用盡全力才能換來的奢侈品，制度的責任，在於讓受害者不必孤身承擔、不必反覆證明、不必承受額外傷害，所以要求相關單位立即檢討與改革制度。

台大校方聲明指出，台大尊重司法判決，學校雖非此訴訟當事人，無法得知判決書具體內容，但於宣判後獲悉結果，即立刻召開相關會議討論並作成決議；為保障學生權益並符合勞動法規，這名人員將不再任職於台大。

台大 葉丙成 教育部 性騷 宿舍

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