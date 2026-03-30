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逾10萬冊台文書籍 台文大老張良澤文庫自日運回台珍藏

聯合報／ 記者謝進盛萬于甄／台南即時報導
真理大學台灣文學系前主任張良澤教授，逾60年來典藏逾10萬件書籍、書信、手稿等共13噸重台灣文學珍貴史料，近日順利從日本運抵台南，將贈予發枝台語基金會收藏。圖／發枝台語基金會提供
真理大學台灣文學系前主任張良澤教授，逾60年來典藏逾10萬件書籍、書信、手稿等共13噸重台灣文學珍貴史料，近日順利從日本運抵台南，將贈予發枝台語基金會收藏。圖／發枝台語基金會提供

被學界尊稱為「台灣文學國寶」的真理大學台灣文學系前主任張良澤教授，逾60年來典藏逾10萬件書籍、書信、手稿等共13噸重台灣文學珍貴史料，近日順利從日本運抵台南，將贈予發枝台語基金會典藏。

長期定居台南麻豆的張良澤，是研究台灣文學先驅，1939年出生，2022年發起設立「台灣文學國家園區」，他是第12屆台南文化獎得主(2023年)、成大傑出校友(2021年)。1970年代曾在成大中文系教書，因在課堂中介紹台灣文學及魯迅作品而被當局迫害而流亡日本。

在日本期間，張良澤為首位在日本專授台灣文學的台灣學者，先後曾任教筑波大學及共立女子大學。直到1992年李登輝前總統解除海外台灣人黑名單，張良澤才得以重返故鄉台灣。

淡水工商管理學院(現真理大學)1997年成立全台第一間私的台灣文學系，當時校長葉能哲還親自到日本敦聘張良澤回台擔任創系主任。

而張良澤從年輕時期20多歲就開始收藏與台灣文學有關的各類書籍、雜誌、報紙、繪葉書、書信、手稿等各式台灣文學史料共約10萬件，時間涵蓋戰前與戰後，語文包含日文、中文及台文等。

這些收藏可謂研究台灣文學史不可或缺的珍貴史料。張在日本教書時，為照顧這批史料，特地向銀行貸款在日本鄉下購買一棟房子以作為藏書館。

張良澤近年因年歲已高，無力再照顧這些台灣文學寶藏。經詢問多家台灣公立機構均無合作意願後，最終決定將60多年來的珍藏全數捐給發枝台語基金會。

成大台文系教授兼發枝台語基金會執行長蔣為文表示，基金會從去年5月就開始幫忙協助規劃將張良澤文庫遷回台灣，並三次派人前往日本訪視安排。

基金會也為此成立募款專案，全力促成張良澤文庫返台。第一年預估需300萬台幣搬遷經費，目前僅募得200萬，仍有逾100萬缺口，亟需有志者支持贊助。

蔣為文表示，光是訂購大批書架就需花費50萬。基金會目前已於成大附近租用民宅以作為張良澤文庫之藏書處。這些書籍史料經整理後，未來將公開供有需要者申請使用。基金會也與成大台文系合作開課，培育未來能利用張良澤文庫研究台灣文學史之人才。有關張良澤文庫搬遷之最新進度與資訊，請參閱發枝台語基金會（https://www.hoat-ki.org/）

真理大學台灣文學系前主任張良澤教授，逾60年來典藏逾10萬件書籍、書信、手稿等共13噸重台灣文學珍貴史料，近日順利從日本運抵台南，將贈予發枝台語基金會收藏。圖／發枝台語基金會提供
真理大學台灣文學系前主任張良澤教授，逾60年來典藏逾10萬件書籍、書信、手稿等共13噸重台灣文學珍貴史料，近日順利從日本運抵台南，將贈予發枝台語基金會收藏。圖／發枝台語基金會提供

張良澤教授，逾60年來典藏逾10萬件書籍、書信、手稿等共13噸重台灣文學珍貴史料，近日順利從日本運抵台南，將贈予發枝台語基金會典藏。圖／發枝台語基金會提供
張良澤教授，逾60年來典藏逾10萬件書籍、書信、手稿等共13噸重台灣文學珍貴史料，近日順利從日本運抵台南，將贈予發枝台語基金會典藏。圖／發枝台語基金會提供

真理大學 日本 台灣文學

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