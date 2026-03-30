公益閱讀寫作班成果發表 新北近千學童展現創意

新北市教育局今舉辦「115年度國小公益閱讀寫作班頒獎典禮」，以「寫吧！寫出魔法超能力！」為主題，鼓勵學生從閱讀培養思考力，在寫作中展現觀察力與表達力。今年全市共有30所國小開設公益閱讀寫作班，吸引近千名學生參與，並從眾多作品中評選出特優、優選及佳作，展現學生多元創意與細膩的生活觀察。

教育局長張明文表示，閱讀與寫作是孩子學習歷程中最重要的基礎能力。閱讀幫助孩子理解世界，寫作則讓孩子將所見所感轉化為有溫度的表達。面對AI時代，孩子不只要會使用科技工具，更要具備獨立思考與組織觀點的能力，「會問問題、會表達，才有辦法真正善用AI」，閱讀、思考與表達能力，仍是未來最難被取代的核心競爭力。

張明文指出，新北市推動公益閱讀寫作班已邁入第8年，累計涵蓋30餘所學校、遍及29個行政區，並結合AI閱讀系統與分級書單，協助不同程度學生提升閱讀理解與寫作能力。未來將持續透過科技輔助學習，同時扎根閱讀與思考力，培養具備創新與表達能力的新世代人才。

典禮過程中也安排互動環節，張明文與現場學生進行「成語魔法大挑戰」，透過趣味問答方式，引導學生運用成語進行聯想與表達，不僅展現平時閱讀累積的成果，也讓學習從紙本延伸到實際互動，增添活動趣味與參與感。

在學生作品中，榮獲特優的三芝國小陳妍錚於作品「我最想學會時間放慢魔法」寫下：「與父母相聚的時光總是過得太快，我多麼希望能念出咒語：『時間慢慢走，歲月等等我。』但後來發現，真正需要學會的魔法，其實是珍惜每一分每一秒。」短短文字展現對親情的珍視，也凸顯寫作教育不只是技巧訓練，更是情感與思考的累積。

新埔國小六年級學生胡芷綾分享，原本以為寒假生活會平淡無趣，但參加寫作班後有了不同體驗。她表示，老師透過幽默有趣的方式引導寫作，讓她逐漸找到靈感，「會寫出自己也很滿意的文章」，也重新認識寫作的意義，「寫作不只是跟文字打交道，更像是用一支簡單的鉛筆，創造出文字的魔法」，讓她更有信心表達想法。

崇德國小六年級學生江荺蘋則指出，參與寫作班後對文字有了全新理解，最大的收穫在於語句表達的提升。她說，過去寫作偏向口語化，透過課程學習後，已能將日常語句轉化為更具文學感的表達，「讓文章讀起來更加流暢動人」，也提升了對寫作的興趣與自信。

教育局表示，未來將持續推動閱讀教育與寫作扎根，結合數位學習與AI應用，透過智慧閱讀診斷、適性書單推薦及多元寫作引導，陪伴學生從閱讀理解走向觀點表達，逐步提升深度思考與創意書寫能力，讓孩子在AI時代仍能保有獨立思辨與創新表達的關鍵能力。

新北市教育局今舉辦「115年度國小公益閱讀寫作班頒獎典禮」。記者張策／攝影

新北市教育局長張明文指出，新北推動公益閱讀寫作班已邁入第8年，累計涵蓋30餘所學校、遍及29個行政區。記者張策／攝影

新北市教育局今舉辦「115年度國小公益閱讀寫作班頒獎典禮」。記者張策／攝影