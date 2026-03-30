快訊

伊朗報復美國中東分校倒數5小時！美使館急令公民撤離 可能遇襲目標曝

快下載！10萬組防詐APP「Whoscall進階版」免費領 兌換教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

公益閱讀寫作班成果發表 新北近千學童展現創意

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
典禮過程中也安排互動環節，新北市教育局長張明文（左一）與現場學生進行「成語魔法大挑戰」。記者張策／攝影
典禮過程中也安排互動環節，新北市教育局長張明文（左一）與現場學生進行「成語魔法大挑戰」。記者張策／攝影

新北市教育局今舉辦「115年度國小公益閱讀寫作班頒獎典禮」，以「寫吧！寫出魔法超能力！」為主題，鼓勵學生從閱讀培養思考力，在寫作中展現觀察力與表達力。今年全市共有30所國小開設公益閱讀寫作班，吸引近千名學生參與，並從眾多作品中評選出特優、優選及佳作，展現學生多元創意與細膩的生活觀察。

教育局長張明文表示，閱讀與寫作是孩子學習歷程中最重要的基礎能力。閱讀幫助孩子理解世界，寫作則讓孩子將所見所感轉化為有溫度的表達。面對AI時代，孩子不只要會使用科技工具，更要具備獨立思考與組織觀點的能力，「會問問題、會表達，才有辦法真正善用AI」，閱讀、思考與表達能力，仍是未來最難被取代的核心競爭力。

張明文指出，新北市推動公益閱讀寫作班已邁入第8年，累計涵蓋30餘所學校、遍及29個行政區，並結合AI閱讀系統與分級書單，協助不同程度學生提升閱讀理解與寫作能力。未來將持續透過科技輔助學習，同時扎根閱讀與思考力，培養具備創新與表達能力的新世代人才。

典禮過程中也安排互動環節，張明文與現場學生進行「成語魔法大挑戰」，透過趣味問答方式，引導學生運用成語進行聯想與表達，不僅展現平時閱讀累積的成果，也讓學習從紙本延伸到實際互動，增添活動趣味與參與感。

在學生作品中，榮獲特優的三芝國小陳妍錚於作品「我最想學會時間放慢魔法」寫下：「與父母相聚的時光總是過得太快，我多麼希望能念出咒語：『時間慢慢走，歲月等等我。』但後來發現，真正需要學會的魔法，其實是珍惜每一分每一秒。」短短文字展現對親情的珍視，也凸顯寫作教育不只是技巧訓練，更是情感與思考的累積。

新埔國小六年級學生胡芷綾分享，原本以為寒假生活會平淡無趣，但參加寫作班後有了不同體驗。她表示，老師透過幽默有趣的方式引導寫作，讓她逐漸找到靈感，「會寫出自己也很滿意的文章」，也重新認識寫作的意義，「寫作不只是跟文字打交道，更像是用一支簡單的鉛筆，創造出文字的魔法」，讓她更有信心表達想法。

崇德國小六年級學生江荺蘋則指出，參與寫作班後對文字有了全新理解，最大的收穫在於語句表達的提升。她說，過去寫作偏向口語化，透過課程學習後，已能將日常語句轉化為更具文學感的表達，「讓文章讀起來更加流暢動人」，也提升了對寫作的興趣與自信。

教育局表示，未來將持續推動閱讀教育與寫作扎根，結合數位學習與AI應用，透過智慧閱讀診斷、適性書單推薦及多元寫作引導，陪伴學生從閱讀理解走向觀點表達，逐步提升深度思考與創意書寫能力，讓孩子在AI時代仍能保有獨立思辨與創新表達的關鍵能力。

新北市教育局今舉辦「115年度國小公益閱讀寫作班頒獎典禮」。記者張策／攝影
新北市教育局今舉辦「115年度國小公益閱讀寫作班頒獎典禮」。記者張策／攝影

新北市教育局長張明文指出，新北推動公益閱讀寫作班已邁入第8年，累計涵蓋30餘所學校、遍及29個行政區。記者張策／攝影
新北市教育局長張明文指出，新北推動公益閱讀寫作班已邁入第8年，累計涵蓋30餘所學校、遍及29個行政區。記者張策／攝影

新北市教育局今舉辦「115年度國小公益閱讀寫作班頒獎典禮」。記者張策／攝影
新北市教育局今舉辦「115年度國小公益閱讀寫作班頒獎典禮」。記者張策／攝影

魔法 學生 教育局

延伸閱讀

鼓勵特教生為自己發聲 150師分享教學經驗

靜思書軒進駐吳鳳科大！成西部首個設點大專院校 為校園注入書香新風景

用創意談重要的事

（會員內容不上線）公幼教師：口碑就是招生助力

相關新聞

師資荒！高中教甄開跑一年比一年早 開學還忙備考「多重煎熬」

各級學校教師甄試將開跑，有教師發現，高中職獨招時程一年比一年早，今年有數所高中甚至過年前就發布甄選簡章，3月中旬陸續開始筆試。高中教師分析，原因在於現在教師難聘，學校盼能搶占先機留住人才。但對許多身兼代理工作的教甄考生來說，在學期最忙碌的同時還要準備考試，恐怕是多重煎熬。

台大舍監案一審出爐 受害女學生：這是小勝利 會繼續戰鬥

台大舍監案刑事一審結果出爐，台大學生會今天偕同立委、當事女學生召開記者會。女學生表示，這次的判決只是一個「小小的勝利」，會繼續戰鬥。台大學生會則要求台大停止上訴、重啟性平調查，並立即解除涉案舍監在校內一切職務，同時追究教育部與台大在個資外洩事件中的責任，呼籲制度改革，避免類似事件再度發生。

投訴就通報…全台校園性平案暴增 教師「燙手山芋」

全台校園性別事件通報數屢創新高，桃園市、台中市近三年通報數增加三成六至五成六不等，第一線教師壓力大增，直言訪談、調查已影響教學，有人怕誤判「惹火上身」，收到投訴都向上通報，導致案量爆炸，教育界人士指出，性平案件已成教育現場「燙手山芋」。

公幼熄燈／不是什麼都沒教 公幼招生滿額3大關鍵

家長重視素養教育與升學起跑點，私立與準公共幼兒園更受青睞。不過，還是有公幼招生滿額，園長說，注音、讀寫算、英語，公幼不是不教，而是採取不分科，融入作息裡。公幼現在要做的，不是否定家長的焦慮，而是提供足夠的安全感。該園長並分享招生滿額的三大關鍵。

放美照有錯嗎？他批家教徵學生照片賣弄姿色 當事人發聲：正常生活照

不少年輕世代會透過網路發布徵家教學生的訊息，但有網友在Threads上質疑部分家教招生文附上的照片「過於性感、不專業」，甚至直言「看起來像是出來賣的」，引發大批網友撻伐。遭擷圖的女當事人則親自出面澄清，強調自己完全以正當方式招生，並無不當意圖。

性平調查費不足 校方得自籌

校園性別案件數攀升，調查經費讓校方吃不消。有高中主任表示，依規定每案調查補助一萬五至二萬五不等，但光外聘專家開三次會就花二萬多元，加上調查報告所費不貲，早超過補助上限。民代憂心，經費不足恐迫使校方「校內解決」，讓性平風氣「倒退嚕」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。