長榮樂團音樂會 集合台灣3優秀旅美音樂家共演
長榮交響樂團「生命詠嘆調」音樂會，邀請長榮協同指揮后正宇攜手大提琴家邵欣玲，演出作曲家陳士惠的大提琴協奏曲「國峻不回來吃飯」，三人都是台灣優秀旅美音樂家。
根據長榮交響樂團發布的新聞資料，這場音樂會指揮后正宇出生台灣，受芬蘭傳奇指揮教育家約瑪・帕努拉（Jorma Panula）提點，30歲起走上指揮之途。大提琴家邵欣玲2001年拿到羅斯托波維奇國際音樂大賽第三名，2002年拿到柴可夫斯基國國際大提琴大賽第五名，表現出色。
作曲家陳士惠在台灣師從作曲家馬水龍，後赴美發展，目前為萊斯大學作曲系教授，並持續發表新作。陳士惠樂曲從傳統出發反映當代，深具個人創作語彙，這次她將帶來大提琴協奏曲「國峻不回來吃飯」，靈感來自文學大師黃春明悼念愛子詩作。
陳士惠告訴中央社記者，這首樂曲改寫原為國台交委託創作的「菅芒花」，樂曲從13分鐘延伸成27分鐘，並以「國峻不回來吃飯」為新曲名，美國首演時就是由后正宇與大提琴家邵欣玲合作，並加入影像，將喪親之慟化作一封結合影像與音響能量的深情家書。這次應長榮交響樂團邀演，演出沒有影像。
其他曲目包括上半場捷克作曲家楊納捷克（LeošJanáček）的歌劇「死屋手記」序曲展開，這首樂曲靈感改編自俄國文學巨擘杜斯妥也夫斯基同名小說，樂曲透過小提琴音樂線條與鍊條撞擊聲般的擊樂，刻劃西伯利亞勞改營中的掙扎。下半場則將帶來俄國作曲家斯特拉汶斯基（Igor Stravinsky）代表作「火鳥」
長榮交響樂團「生命詠嘆調」音樂會將於5月23日演出，地點在台北市中山堂。
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