115年郵政壽險保戶子女獎學金4/1開放 國中到碩博班都可申請

中華郵政指出，115年郵政壽險保戶子女獎學金，自4月1日起至4月30日止，只要有公私立國中以上正式學期，且114學年度第一學期或113學年度第二學期，其中之一學期總平均成績為80分或甲等以上者，即可提出申請。

中華郵政表示，115年郵政壽險保戶子女獎學金，自4月1日起至4月30日止受理申請，保戶可至中華郵政公司網路郵局（https：//ipost.post.gov.tw）郵政壽險保戶子女獎學金專區申請或洽各地郵局辦理。

凡申請期間內有效的郵政壽險契約，或114年4月1日起至115年3月31日期間內滿期、理賠契約的要保人、被保險人本人或其子女，現就讀教育部認可的國內公私立國中以上學校，並有正式學籍（不含推廣部），且114學年度第一學期或113學年度第二學期，其中之一學期總平均成績為80分或甲等以上者，即可提出申請。

針對各組獎學金錄取名額及金額，國中組（或7至9年級）700名1000元；高中／職組（含五專1至3年級）600名1000元；大專組（含五專4至5年級）1400名2000元；研究所組（碩、博士班）300名3000元

中華郵政公司表示，若申請人數逾獎學金錄取名額時，將於5月底前由律師見證，以電腦隨機抽出錄取者，錄取名單公告於中華郵政公司網路郵局-郵政壽險保戶子女獎學金專區。未錄取者將致贈精美贈品1份，以感謝保戶對郵政壽險的支持與肯定。