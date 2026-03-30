最高補助1萬5 新竹市中低收入戶學生助學金4/1開放申請
新竹市115年度「中低收入戶學生助學金」自4月1日至4月15日開放申請。教育處表示，補助對象涵蓋國小至25歲以下大專院校學生，依不同就學階段提供5000元至1萬5000元不等的助學金，期望讓學生能無後顧之憂、穩定就學。
教育處說明，凡持有新竹市各區公所核發的115年度中低收入戶證明，且年齡在25歲以下，並就讀國內公私立大專院校、高中職及竹市公立國民中小學之學生，且未重複領取市府其他公費補助者，皆可提出申請。經審核符合資格者，將依就學階段核發助學金，國小5000元、國中7000元、高中職1萬2000元、大專院校1萬5000元，以實質減輕家庭教育支出負擔。
教育處指出，中低收入戶學生助學金每年僅開放一次申請，提醒符合資格的學生及家長把務必握申請期間提出申請。今年度助學金預計於6月10日以郵局轉帳方式撥入指定帳戶。同時，市府也提醒相關補助申請及撥款程序均不會要求操作ATM或提供帳戶密碼，若接獲不明來電要求提供個人資料或金融資訊，務必提高警覺，以免遭遇詐騙。
教有處提醒，中低收入戶學生助學金申請期間自今年4月1日起至4月15日止，符合資格者可至各區區公所辦理。提醒民眾前往戶籍地區公所辦理助學金申請時，應備齊：區公所核發之最新中低收入戶證明書、學生證正反面影本或在學證明書以及郵局存簿封面影本。為減少申請作業時間，民眾可先至新竹市教育網( http://www.hc.edu.tw )「表格下載＞特前科＞獎助學金」下載申請表填寫。
新竹市長高虹安表示，教育是城市發展的重要基石，市府持續關注弱勢家庭學生的就學需求，並透過多元教育扶助措施提供實質支持，讓孩子能在穩定的環境中安心學習、持續成長。此次中低收入戶學生助學金補助對象涵蓋國小至大專院校學生，期盼透過教育資源的挹注，陪伴新竹市學子穩健前行，勇敢追逐夢想。
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