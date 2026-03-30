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諾獎得主談大腦內嗅皮質藏GPS 助阿茲海默症診治

中央社／ 台北30日電

中央研究院邀請諾貝爾生醫獎得主穆瑟來台演講，說明大腦中內嗅皮質如何運作空間及時間，如同動態的GPS；相關研究有助阿茲海默症早期診斷與治療神經退化疾病。

中研院今天發布新聞稿表示，中研院「台灣橋梁計畫」第8場講座，邀請2014年諾貝爾生醫獎得主、挪威科技大學（Norwegian University of Science andTechnology）教授愛德華．穆瑟（Edvard I. Moser），以「大腦的GPS：我們如何知道自己身在何處（TheBrain’s GPS: How We Know Where We Are）」為題演講。

穆瑟為首名發現並證明「網格細胞」（grid cells）的科學家，這項開創性的研究，讓科學界對大腦感知空間與心靈活動的理解，由傳統心理學邁向神經迴路與動態學的分析，並直接造成近代計算神經科學對認知活動研究的高速發展，因而獲得諾貝爾生醫獎。

他在演講中指出，哺乳類大腦的內嗅皮質中，有一些專門負責位置編碼的神經元，其中網格細胞尤為特殊，只會在動物或人類位於特定位置時才會變得活躍。有趣的是，如果把所有的這些位置在地圖上標出來，發現它們排列成規則的六角形網格，就像在大腦鋪設一張隱形的坐標網，與其他位置細胞一起，形成不斷更新的「動態地圖」，就像大腦的GPS。

另外，穆瑟表示，內嗅皮質的神經元會協同工作，幫助大腦分辨事件先後順序，把經歷切成一個個「時間片段」，方便記住和回想事情。更重要的是，空間與時間的編碼在大腦中緊密結合，讓人不僅知道自己在哪裡，還能記住事情發生的先後順序。

穆瑟說，這套系統是大腦導航與記憶的核心，一旦受損，就會影響方向感和記憶，阿茲海默症便是典型的例子；在醫學應用方面，內嗅皮質為阿茲海默症早期病變的重要區域，研究此腦區有望協助早期診斷與治療神經退化疾病。

「台灣橋梁計畫」由中研院攜手國內11所學研機構，與世界和平基金會共同推動。自2025年11月起1年間陸續邀請10多名諾貝爾獎得主，橫跨和平、物理、化學、生醫與文學等領域，展現中研院持續深化國際學術合作、拓展前瞻研究視野的努力。

神經科學 神經迴路 阿茲海默症 中研院 諾貝爾獎

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