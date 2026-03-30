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影／台大舍監性騷遭判刑 受害女出面質疑學校「站在加害方」

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台大舍監違反跟騷法遭一審判刑確立，受害學生Y女（左二）今天在民代陪同下舉行記者會，感謝北院及北檢主持正義，但也質疑台大為何在事發後還站在加害者那方。記者潘俊宏／攝影
台大舍監違反跟騷法遭一審判刑確立，受害學生Y女（左二）今天在民代陪同下舉行記者會，感謝北院及北檢主持正義，但也質疑台大為何在事發後還站在加害者那方。記者潘俊宏／攝影

台大學生Y女指控宿舍舍監對其性騷擾，官司歷時3年半一審判決處女舍監違反跟騷法有期徒刑七個月，不能易科罰金及緩刑，Y女今天在民代陪同下舉行記者會表示，很感謝北院北檢主持正義，但也質疑台大為何在事發後還站在加害者那方。

Y女表示，當初台大爆發女舍監猥褻、性騷女學生案件，期間也牽扯教育部前次長葉丙成涉洩漏性平案個資，導致受害者一直遭受網路霸凌，甚至教育部可以放任受害學生遭霸凌，台大也持續浪費資源提起行政訴訟上訴，站在加害者那方，現在一審判決確立，跟騷本身就是性別暴力，更遑論網路上的種種霸凌言論，很高興司法站在受害者正義的一方，我會持續挺身而出對抗暴力。

台大學生會會長陳柏承也說，這件事已經受到法院判刑確立，台大的行政訴訟已經敗訴的情況下，應該放棄放費資源再提起上訴，不要持續在校園中讓受害者活在恐懼中。

台大舍監違反跟騷法遭一審判刑確立，受害學生Y女（左二）今天在民代陪同下舉行記者會，感謝北院及北檢主持正義，但也質疑台大為何在事發後還站在加害者那方。記者潘俊宏／攝影
台大舍監違反跟騷法遭一審判刑確立，受害學生Y女（左二）今天在民代陪同下舉行記者會，感謝北院及北檢主持正義，但也質疑台大為何在事發後還站在加害者那方。記者潘俊宏／攝影

葉丙成 北院 北檢 台大 教育部 受害者

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