台大舍監案一審出爐 受害女學生：這是小勝利 會繼續戰鬥

台大舍監案刑事一審結果出爐，台大學生會今天偕同立委、當事女學生召開記者會。女學生表示，這次的判決只是一個「小小的勝利」，會繼續戰鬥。台大學生會則要求台大停止上訴、重啟性平調查，並立即解除涉案舍監在校內一切職務，同時追究教育部與台大在個資外洩事件中的責任，呼籲制度改革，避免類似事件再度發生。

台大2022年爆發女舍監猥褻、性騷女學生案件，事件也牽扯出前教育部次長葉丙成涉洩漏性平案個資一事。該案一審宣判、判處女舍監有期徒刑七個月。台大學生會今天偕同民進黨立委張雅琳、黃淑君議員以及當事女學生召開記者會。

當事女學生表示，距離事件至今已3年半，感謝外界持續關心，也先嚴正譴責一切暴力。她指出，舍監姓名至今未公開，自己的名字卻曾遭前教育部次長葉丙成公布在網路上，甚至在今年3月初，仍有人轉貼相關內容，散布她的個資，還揚言到宿舍堵人、動手施暴，讓她至今仍活在恐懼中。她說，無論自己發表過什麼言論，都不應成為遭受暴力威脅的理由，並感謝議員黃淑君第一時間陪同報警。

她表示，針對台大舍監案，法院作出明確判決，認定舍監違反《跟蹤騷擾防制法》，判處有期徒刑7個月，且不得易科罰金、不得緩刑，代表此案不是能以金錢了結，而是必須入監服刑。她感謝檢方與法院依據事實審理，也盼這項判決能為仍陷在黑暗中的受害學生帶來希望。

不過她也說，司法雖然彰顯正義，校園霸凌卻仍未停止，正義在法院彰顯了，霸凌卻在台大校園持續。她質疑台大仍毫無節制地浪費公努、浪費人民納稅錢，聘請律師、強行提出行政訴訟上訴，浪費司法資源，把學生推向更痛苦的深淵。並質問教育部這幾年來消極極應對，是否等於在包庇犯罪？台大的學術高度，難道容許一個判刑7個月、即將入獄的犯罪者繼續留在校園，讓學生完全無法迴避？

女學生表示，這次的判決只是一個「小小的勝利」，這條路還沒走到終點，會繼續戰鬥，持續為所有陰影中的弱勢受害者發聲。

台大學生會長陳柏承表示，台大行政訴訟既已敗訴，校方就應立即停止上訴。台北高等行政法院已明確認定台大性平程序違法，判決內容清楚指出問題所在，但台大至今未見檢討與修正，反而選擇持續上訴、拖延處理。陳柏承說，當法院都已指出程序瑕疵，台大還要拖多久？學生會要求校方停止上訴、重啟調查，這不只是形式上的補正，更是要讓校園制度真正發揮保障學生的作用。

針對舍監部分，陳柏承表示，舍監既已遭刑事法院判處7個月徒刑，台大就不應再以勞動法規為由拖延，應立即解雇並說明目前是否仍與校園有連結，避免學生持續活在恐懼中。他也指出，葉丙成洩漏性平案件當事人個資，責任至今未被釐清，台大與教育部要停止互相推諉，說明誰該負責、如何防止重演，並呼籲葉丙成尊重裁罰結果、停止訴願，接受監察院調查。

對於當事人長期遭網路騷擾、個資外流與威脅言論，學生會也嚴正譴責，學生會指出，當事人在訴訟期間，曾於社群平台Dcard遭網友威脅、騷擾，包含公開姓名、系級、指導教授及住宿資訊，甚至有人對其進行人身威脅，目前已向警方報案，相關案件已進入調查程序。學生會呼籲網友停止匿名攻擊與散布個資，勿以身試法。

學生會表示，當事人歷經3年半煎熬，終於等到刑事法院有罪判決與行政法院認定台大敗訴，證明她並未說謊，反而凸顯台大與教育部制度上的嚴重缺失。學生會指出，正義與公道不該成為受害者必須耗盡心力才能換來的結果，制度本應讓受害者不必孤身承擔、不必反覆證明、更不必承受額外傷害，要求相關單位立即啟動制度檢討與改革，避免未來受害者再走上同樣漫長而痛苦的道路。

台大舍監違反跟騷法遭一審判刑確立，受害學生Y女（左二）今天在民代陪同下舉行記者會，感謝北院及北檢主持正義，但也質疑台大為何在事發後還站在加害者那方。記者潘俊宏／攝影

台大舍監案刑事一審結果出爐，台大學生會今要求台大停止上訴、重啟性平調查，並立即解除涉案舍監在校內一切職務，同時追究教育部與台大在個資外洩事件中的責任，呼籲制度改革，避免類似事件再度發生。圖／本報資料照片