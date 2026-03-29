校園新鮮事／黃照智花2年 找回數百鳳中校友

公廣集團董監事新任人選至今難產，文化部預計4月中旬召開第二次審查會議。公視第8屆董監事審查委員會中的8名委員昨發表公開信，呼籲文化部廣徵朝野政黨意見，形成共識，再召開會議審查。對此，文化部長李遠今天在臉書發表2000多字回應，直呼理由「令人不敢置信」，用這樣強人所難，公然違反公視法的理由，「你們到底是代表人民，還是服從政黨？這是不是一種自廢武功，重返過去黨政軍控制媒體的威權時代？」

2026-03-28 11:01