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校園新鮮事／黃照智花2年 找回數百鳳中校友

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
鳳山高中85級近300名畢業校友返校重逢，獲贈專屬「生日」百元鈔。圖／鳳山高中提供
鳳山高中85級近300名畢業校友返校重逢，獲贈專屬「生日」百元鈔。圖／鳳山高中提供

國立鳳山高中廿八日校慶舉辦八十五級校友畢業卅年重聚活動，有人遠從美國返台。總召黃照智兩年前展開尋人計畫，更精心準備三項好禮，包括繡上姓名與學號的復刻版鳳中制服、書包造型零錢包，還送校友各一張鈔票號碼與生日數字相同的百元鈔，其中一名媽媽穿著制服代替過世女兒參加同學會，令全場動容。

鳳山高中八十五級共十八班、七五八名同學，為達成尋人任務，總召黃照智寫信、打電話，在社群網路尋找，足跡踏遍台北、基隆、花東及澎湖等縣市，連遠在美國、加拿大的也不放棄。他說，那個年代沒有通訊軟體，畢業就像斷了線的風箏，只能靠蛛絲馬跡打探消息。

他說，自己班上年年辦同學會，他天真以為要把其他班級校友找回應該不難，結果大錯特錯。有人把通知信丟了、掛他電話，有次登門拜訪還被當成詐騙集團，後來請學校發給他總召聘書，即帶著聘書、名片全台尋人。前後七二一天共尋回四三三人，有九人已過世，二八○人昨天相見歡，甚至有校友從美國舉家專程回台，也有導師從馬來西亞返校相聚。

他更精心準備三項紀念禮，繡學號制服、書包造型零錢包及卅周年紀念徽章，最讓校友感動的是，為涵蓋校友出生年月日六個數碼，他準備未流通的百元鈔票作為專屬紀念，總金額達一四七萬元，還申請護鈔到高雄，這項不可能的任務，就是為了讓大家留下難忘回憶。

制服 詐騙集團 加拿大 高雄 馬來西亞

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