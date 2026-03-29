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性平調查費不足 校方得自籌

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰簡慧珍朱冠諭許維寧／連線報導

校園性別案件數攀升，調查經費讓校方吃不消。有高中主任表示，依規定每案調查補助一萬五至二萬五不等，但光外聘專家開三次會就花二萬多元，加上調查報告所費不貲，早超過補助上限。民代憂心，經費不足恐迫使校方「校內解決」，讓性平風氣「倒退嚕」。

教育部表示，二○二四年起補助各地方政府每年辦三場次調查專業人員培訓經費，今年有十六縣市申請；學校亦應依性平法規定編列相關預算。若遇特殊狀況，學校仍可依個案形式，向各主管機關提出需求。

北部有學校表示，性平調查費通常會編一兩案預算，若案件複雜，經費恐不夠。有校長說，生對生每案補助上限一萬五千元，教職員工對生兩萬五千元，實務上動輒三萬元起跳，校方得自籌經費。

中部有高中主任指出，外聘三名校外專家至少開會三次，調查報告要逐字稿，所有人說的每個字都要文字化，連語助詞「嗯、這個」都不能簡略，每一字含標點符號一點一元，每一篇撰稿費至少五萬元，甚至多達八萬元。

校務人員說，多數學校每年編列五萬元，但只要發生一案就不夠用，地方政府通常沒錢補助，只好向家長會募款。有高中校長說，發生案件臉上無光，實在很難啟齒，只能含糊以「協助校務發展」開口。

新竹市議員廖子齊說，調查經費不應由學校吸收，地方政府應提高調查預算，實報實銷補助，避免影響案件通報與調查。

桃園市教育局表示，外聘人員補助出席費，調查報告最高二萬元，案情複雜可個案協助。新竹縣教育局表示，預計各校培訓一名教師協助調查。

地方政府 性平 補助 學校 教育局

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