性平案暴增 教師「燙手山芋」
全台校園性別事件通報數屢創新高，桃園市、台中市近三年通報數增加三成六至五成六不等，第一線教師壓力大增，直言訪談、調查已影響教學，有人怕誤判「惹火上身」，收到投訴都向上通報，導致案量爆炸，教育界人士指出，性平案件已成教育現場「燙手山芋」。
教育部最新統計，校園疑似性平事件通報數二○二四年一六一一八件，比二○二三年八八○八件增加八成；其中性騷擾案二○二四年一四三二二件，比二○二三年六八六○件增加一點一倍。
各地通報也明顯成長，桃園市近三年從二七四三件增加到三七三四件，增加三成六；台中市性騷擾案件近三年通報數從一九九○件增至三一二三件，增加五成六。新竹縣、市去年通報數都比前年增加四成。
中部陳姓教師說，學生平時打鬧、開玩笑沒問題，一旦情誼生變，都變申訴依據；曾有女學生覺得男老師眼神「色色的」，外出又遇見對方，向學校申訴「跟蹤騷擾」，校方依規定約談調查，讓男老師崩潰。
桃園市、新竹縣教育局分析，性平意識提高，通報件數自然提高，依規定教師知悉後有通報責任，因案件敏感程度高，也帶動通報件數爆炸性成長，但調查屬實率偏低。承辦人員說，「被通報總比被隱匿好」。
基層教師指出，教師花時間調查、約談，得請代課教師授課，還要撰寫報告，加劇工作負擔，讓人望而卻步。校務人員表示，有新手不熟悉程序，把案件「打包送學務處或輔導室」，未達嚴重程度的事件也被視為性平案。
桃園市中原國小校長黃木姻擔任調查委員，她觀察，涉及性別的辱罵、肢體接觸與性影像等，校園處理壓力大，畢竟「學校不是法院」，除釐清對錯，還肩負教育與輔導責任；只要持續推動性平教育，通報數自然會降低。
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