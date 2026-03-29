聽新聞
0:00 / 0:00

性平案暴增 教師「燙手山芋」

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰朱冠諭張裕珍陳敬丰／連線報導

全台校園性別事件通報數屢創新高，桃園市、台中市近三年通報數增加三成六至五成六不等，第一線教師壓力大增，直言訪談、調查已影響教學，有人怕誤判「惹火上身」，收到投訴都向上通報，導致案量爆炸，教育界人士指出，性平案件已成教育現場「燙手山芋」。

教育部最新統計，校園疑似性平事件通報數二○二四年一六一一八件，比二○二三年八八○八件增加八成；其中性騷擾案二○二四年一四三二二件，比二○二三年六八六○件增加一點一倍。

各地通報也明顯成長，桃園市近三年從二七四三件增加到三七三四件，增加三成六；台中市性騷擾案件近三年通報數從一九九○件增至三一二三件，增加五成六。新竹縣、市去年通報數都比前年增加四成。

中部陳姓教師說，學生平時打鬧、開玩笑沒問題，一旦情誼生變，都變申訴依據；曾有女學生覺得男老師眼神「色色的」，外出又遇見對方，向學校申訴「跟蹤騷擾」，校方依規定約談調查，讓男老師崩潰。

桃園市、新竹縣教育局分析，性平意識提高，通報件數自然提高，依規定教師知悉後有通報責任，因案件敏感程度高，也帶動通報件數爆炸性成長，但調查屬實率偏低。承辦人員說，「被通報總比被隱匿好」。

基層教師指出，教師花時間調查、約談，得請代課教師授課，還要撰寫報告，加劇工作負擔，讓人望而卻步。校務人員表示，有新手不熟悉程序，把案件「打包送學務處或輔導室」，未達嚴重程度的事件也被視為性平案。

桃園市中原國小校長黃木姻擔任調查委員，她觀察，涉及性別的辱罵、肢體接觸與性影像等，校園處理壓力大，畢竟「學校不是法院」，除釐清對錯，還肩負教育與輔導責任；只要持續推動性平教育，通報數自然會降低。

教師 台中市 性平 校園

延伸閱讀

學生自傷通報 10年成長逾12倍

新北校園霸凌案 國教盟：校安3環節失守

新北永和校園霸凌案 國教盟籲防影像外流二次傷害

校園性騷防治教師手冊更新 黃腔、跟騷列入案例

相關新聞

放美照有錯嗎？他批家教徵學生照片賣弄姿色 當事人發聲：正常生活照

不少年輕世代會透過網路發布徵家教學生的訊息，但有網友在Threads上質疑部分家教招生文附上的照片「過於性感、不專業」，甚至直言「看起來像是出來賣的」，引發大批網友撻伐。遭擷圖的女當事人則親自出面澄清，強調自己完全以正當方式招生，並無不當意圖。

性平案暴增 教師「燙手山芋」

全台校園性別事件通報數屢創新高，桃園市、台中市近三年通報數增加三成六至五成六不等，第一線教師壓力大增，直言訪談、調查已影響教學，有人怕誤判「惹火上身」，收到投訴都向上通報，導致案量爆炸，教育界人士指出，性平案件已成教育現場「燙手山芋」。

性平調查費不足 校方得自籌

校園性別案件數攀升，調查經費讓校方吃不消。有高中主任表示，依規定每案調查補助一萬五至二萬五不等，但光外聘專家開三次會就花二萬多元，加上調查報告所費不貲，早超過補助上限。民代憂心，經費不足恐迫使校方「校內解決」，讓性平風氣「倒退嚕」。

校園新鮮事／黃照智花2年 找回數百鳳中校友

國立鳳山高中廿八日校慶舉辦八十五級校友畢業卅年重聚活動，有人遠從美國返台。總召黃照智兩年前展開尋人計畫，更精心準備三項好禮，包括繡上姓名與學號的復刻版鳳中制服、書包造型零錢包，還送校友各一張鈔票號碼與生日數字相同的百元鈔，其中一名媽媽穿著制服代替過世女兒參加同學會，令全場動容。

公視董監事難產 8審委籲先朝野協商 李遠：不敢置信 請拿出良心和專業

公廣集團董監事新任人選至今難產，文化部預計4月中旬召開第二次審查會議。公視第8屆董監事審查委員會中的8名委員昨發表公開信，呼籲文化部廣徵朝野政黨意見，形成共識，再召開會議審查。對此，文化部長李遠今天在臉書發表2000多字回應，直呼理由「令人不敢置信」，用這樣強人所難，公然違反公視法的理由，「你們到底是代表人民，還是服從政黨？這是不是一種自廢武功，重返過去黨政軍控制媒體的威權時代？」

校園性平／案件激增人力與經費不足 專屬預算急需建立

校園性平案件量近年急遽攀升，學校現場壓力明顯升高。縣市政府積極培訓調查專業人員，但面對龐大通報量，即使真正進入調查程序案件約三到四成，基層教師仍普遍喊吃不消。此外，經費缺口更讓學校左支右絀。 關注性平議題的議員直指，經費壓力恐使學校傾向「在校內解決」，引發家長「遭壓案」疑慮，三方信任關係緊繃下，若無改善專屬預算及程序標準，未來恐面臨更大危機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。