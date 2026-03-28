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鼓勵特教生為自己發聲 150師分享教學經驗

中央社／ 台北28日電

聯合國身心障礙者權利公約強調學生表意權，特教生也要能參與訂定個別化教育計畫、為自己發聲。教育部今天舉辦研習活動，共有150名教師分享「從發聲到實踐」的教學經驗。

教育部今天在台北舉辦「從發聲到實踐－促進學生參與個別化教育計畫（IEP）教學知能研習」，共有46所中小學、150名教師參與。

教育部委託台東大學研發課程教材，透過系統化課程、AI輔助教學、營隊培力等多元形式，在教師的引導與支持下，學生不再只是被動接受教育安排，而是能以自己的方式表達想法與需求，成為能為自己發聲的自主倡議者。

台東大學教學發展中心主任林珮如表示，讓特教生參與自己的IEP，不僅是單純出席會議，更是一種自我決策與倡議的具體實踐歷程。實作經驗中發現，只要能提供適當的支持，孩子所展現的能量與潛力往往超乎想像。

花蓮縣永豐國小教師黃怡珺表示，實施課程後，特教的孩子與同儕間的爭吵變少了，因為特教的孩子會開始說出自己的需求，班上其他孩子也會因應需求進行調整。

教育部指出，後續將透過多元管道推廣，逐步建構學校培力特殊教育學生發聲及參與IEP能力，打造以學生為主體的支持性學習環境，讓每一名身心障礙學生，都能為自己發聲，參與自己的學習規劃並做出決定。

教師 學生 聯合國

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