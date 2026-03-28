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金門兒童節表揚 78名學童脫穎而出縣府打造戶外榮耀舞台

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今日在太湖中正公園舉辦「115年慶祝兒童節優秀兒童表揚活動」，現場有魚池，讓小朋友撈魚，孩子玩得超開心。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今日在太湖中正公園舉辦「115年慶祝兒童節優秀兒童表揚活動」，現場有魚池，讓小朋友撈魚，孩子玩得超開心。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今日在太湖中正公園舉辦「115年慶祝兒童節優秀兒童表揚活動」，以「獺出希望‧童心啟航」為主題，表揚來自全縣各校78名優秀學童（國小與幼兒園各39人）。活動首度移師戶外舉行，結合自然生態與品德教育，讓表揚典禮不再只是儀式，更成為寓教於樂的學習場域。

活動由副縣長李文良代表縣長陳福海主持，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、立委陳玉珍辦公室主任董志謀、教育處長黃雅芬，以及各鄉鎮長、校長與園長等到場觀禮，典禮現場氣氛熱絡，獲獎學童在掌聲中依序上台，展現自信風采。

李文良致詞表示，孩子是金門最重要的資產，也是未來的希望。他以「驚喜盒」比喻孩子的成長歷程，指出從學步到求學，每個階段都充滿驚喜與感動；此次受表揚的學童，不僅是學校的典範，更是家庭與社會共同培育的成果。他也勉勵孩子們培養韌性與探索精神，如同金門特有的水獺般，勇於面對未來挑戰。

今年活動特別結合生態教育與闖關設計，由林務所、農試所、水試所、畜試所及動植物防疫所等單位設攤，並邀衛生局與警察局共同參與，透過互動體驗推廣環境保育、品德教育與生活安全觀念。主辦單位表示，藉由戶外學習與遊戲體驗，讓「德、智、體、群、美」五育理念自然融入學童日常。

教育處長黃雅芬指出，希望獲獎的學子能將這份榮耀視為起點，養成「博覽群書、培養興趣」的好習慣。她感性地說，我們希望透過這樣的表揚，達到拋磚引玉的效果，讓全金門的孩子都能感受到「見賢思齊」的力量，展現出倫理德行與正向的人格特質。

不少家庭都是全員出動，全程陪同見證孩子榮耀時刻，有家長表示，看著孩子在太湖畔領獎，格外感動，也讓多年陪伴與付出有了具體回報。

縣府表示，未來將持續打造友善學習環境，結合在地特色與教育政策，讓孩子在快樂中成長，為金門培育更多具備品德與能力的下一代。

金門縣政府今日舉辦「115年慶祝兒童節優秀兒童表揚活動」，現場安排孩子精彩表演。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今日舉辦「115年慶祝兒童節優秀兒童表揚活動」，現場安排孩子精彩表演。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今日舉辦「115年慶祝兒童節優秀兒童表揚活動」，現場設有闖關活動，讓小朋友來挑戰。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今日舉辦「115年慶祝兒童節優秀兒童表揚活動」，現場設有闖關活動，讓小朋友來挑戰。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今日舉辦「115年慶祝兒童節優秀兒童表揚活動」，獲獎學童與貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今日舉辦「115年慶祝兒童節優秀兒童表揚活動」，獲獎學童與貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今日舉辦「115年慶祝兒童節優秀兒童表揚活動」，副縣長李文良致詞勉勵孩子們培養韌性與探索精神，如同金門特有的水獺般，勇於面對未來挑戰。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今日舉辦「115年慶祝兒童節優秀兒童表揚活動」，副縣長李文良致詞勉勵孩子們培養韌性與探索精神，如同金門特有的水獺般，勇於面對未來挑戰。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今日舉辦「115年慶祝兒童節優秀兒童表揚活動」，獲獎學童都在家人的陪伴下，一起上台領獎。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今日舉辦「115年慶祝兒童節優秀兒童表揚活動」，獲獎學童都在家人的陪伴下，一起上台領獎。記者蔡家蓁／攝影

自然生態 陳玉珍 陳福海

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