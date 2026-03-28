公視董監事難產 8審委籲先朝野協商 李遠：不敢置信 請拿出良心和專業

公廣集團董監事新任人選至今難產，文化部預計4月中旬召開第二次審查會議。公視第8屆董監事審查委員會中的8名委員昨發表公開信，呼籲文化部廣徵朝野政黨意見，形成共識，再召開會議審查。對此，文化部長李遠今天在臉書發表2000多字回應，直呼理由「令人不敢置信」，用這樣強人所難，公然違反公視法的理由，「你們到底是代表人民，還是服從政黨？這是不是一種自廢武功，重返過去黨政軍控制媒體的威權時代？」

公視董監事審查委員吳永乾、董保城、杜聖聰、廖元豪、許良源、羅國俊、馬詠睿、潘祖蔭，昨以「文化部應速與國會各政黨協商公視董事人選」為名發表公開信，並以電子郵件送交給文化部。內容指出，去年第一次審查會，文化部事前並未徵詢多元意見就提出候選人，呼籲文化部應踐行公開、可檢驗、包容多元意見的提名程序，廣徵朝野政黨意見，形成共識，再召開會議審查。

李遠今天在臉書以「莫忘20年前，朝野共同的理想」為題發文，他表示，昨天接到一封由在野黨所推舉的8名「第8屆公視董監事」審查委員共同連署的信，標題是「文化部應速與國會各政黨協商公視董事人選」，並且要求延後已經確定的會議時間。這個時間經過兩次調查後，是最多審查委員同意的，所以也先發出電子郵件通知，在聯繫的過程中甚至有委員為此改出國機票。

李遠說，就在候選名單公布、會議時間確定後，忽然接到這樣的連署，而且理由竟然是令人不敢置信的「應速與國會各政黨協商」。他真的不敢相信這是由一群已經被政黨推薦來擔任審查委員的「社會賢達、知識份子、公正人士及資深媒體人」所共同連署的聲明。

李遠表示，20年來這個難得在全民共識中誕生的公共廣播集團雖然飽受磨難，但是仍然在許多堅持相信民主、自由、平權、公共等價值的人，細心呵護、捍衛著這個逐漸壯大的公共媒體。2025年的最後一天在第一次的審查會議中，行政院提名了14名並沒有黨派色彩的候選人，被一口氣刷掉了10名，他逐一道歉之外，對於如何再推下一波的候選人感到相當悲觀。

他並寫下再找人選遊說的艱辛，「我們的壓力真的非常大。請給我們一些掌聲，而不是否定」。經過一連串的婉拒，終於找齊候選人名單，完全是依據上次會議許多委員的意見而組成，推出後也收到很多正面的回應。大家都非常期待，「結果在野黨審查委員卻拒絕審查了？表示要政黨協商。我們不禁想問在野黨的審查委員們如此簡單的事，你們在猶豫什麼？為什麼第一次可以審，第二次依照意見再提名單卻不能審了？」

「我們會堅守最後防線和尊嚴」，李遠表示，從法規可清楚理解，為維持公視獨立自主，公視董監事會的選任是取決於「公正人士」、「專業」的判斷，而非立法院「政治」的決定，而審查委員就是代表法所定義的「社會公正人士」。

李遠表示，董監事的產生，完全沒有「依政黨協商產生」的選項。從20年前擔任華視公共化第1任的總經理，到如今的文化部長，不管世局如何改變，這20年來，他始終堅持國家正常化、黨政軍退出媒體的理念，相信公廣集團唯有堅持公共化、專業化，才能繼續發揮其影響力。

李遠說，他誠摯呼籲，「請8位評審委員拿出公共知識份子的風骨、良心和專業，請準時參加已經確定的評審會議，我們會準時等候你們的到來」。

文化部長李遠。本報資料照片