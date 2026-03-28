【專家之眼】「至少豬不會投訴我」所反映的教育危機

最近有一位女老師提早離開教育崗位，展開養豬的斜槓人生，分享幫豬接生等趣味體驗，赫然成為網紅。接受採訪時，一句「至少豬不會投訴我」，引起熱烈的迴響與討論。

這句話道盡了基層教師們的辛酸。過去的教育傳統，師生關係猶如親子，「一日為師，終身為父」，見到老師要行禮，每堂課結束都要鞠躬謝謝老師。因為師恩如山，遇到好的老師，畢生受益無窮。尤其來自貧困或問題家庭的孩子，有機會得到人生的指引，改善自己的思考與行為模式，脫離惡劣的環境。

可是教改之後，許多體制上的變革，都把校園視若腐朽的官僚機構。似乎只要打破老師的權威，所有問題皆可迎刃而解。近年來最常聽到的抱怨，是性平防治與霸凌防治，耗費了大量的時間、金錢與人力，讓校方非常頭疼。一道又一道繁瑣的程序，經常搞得人仰馬翻，結局往往是老師與家長學生對立，乃至造成難以彌補的傷害，留下一輩子的陰影。

平心而論，以法律介入校園的立意是好的。它原係為了保護學生、捍衛學生的權益，尤其在重大事件發生時，可以避免校方官官相護、包庇不法。可惜規定有些矯枉過正，以致在實踐過程中，容易小題大作。舉個例子，很多小孩不懂事，往往在玩鬧中無意間冒犯了同學。遇到這種情況，最好的辦法，就是要機會教育，導正其行為，學會尊重他人。

但假如有偏激的孩子舉報霸凌或性騷擾，學校就得啟動輔導機制，成立調查小組，外聘委員，一個案子就要花1萬元，若預算不足還得自己想辦法。曾聽一位小學校長說，每周都要開一次委員會，天天都在處理這種事情，簡直沒時間好好從事真正的教育工作。尤其搞那麼大陣仗，孩子究竟學到了什麼？頗值得探討。

師者所以傳道、授業、解惑也，如今還得應付投訴，哪怕只碰上一個蠻不講理的家長，就足以痛苦很久而萬念俱灰。在動輒被投訴的威脅下，再有心奉獻教育的人，也會被磨得失去熱忱。無怪乎老師們紛紛在社群媒體表示想早點退休，與其教不可理喻又無法可管的人，還不如去養豬。

原本為了保障學生權益的法規，竟然演變成師生之間的鬥爭，「愛的教育」蕩然無存，恐怕已違背了當初立法的初衷。究其原因，可能是該法忽視了教師與學校的權益，導致教職人員疲於奔命。解套之道，或許可以仿效部分國家，不具名檢舉者不受理，同時霸凌和性平問題如果經調查結果不成立，所有費用由提出的家長負擔。還要落實學生管教辦法中，情節重大者由家長帶回管教這一項。須知，教師、學校應該也有不被濫訴的權益。否則就只會無止盡地飽受投訴的困擾，迫使更多好老師放棄教職。

也許有人會說，以前老師的待遇太好了，導致他們不思進取。然而，制度的惡化，減少了誘因，必然會大大降低優秀人才投入教職的意願，造成整體教育品質的下降。

師道不存，恐怕才是我們教育最大的危機。