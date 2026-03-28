快訊

國際鑑識權威「華人神探」李昌鈺辭世 享壽87歲

聽新聞
0:00 / 0:00

【專家之眼】「至少豬不會投訴我」所反映的教育危機

聯合報／ 劉新圓／台北樂齡學習中心兼任講師
在動輒被投訴的威脅下，再有心奉獻教育的人，也會被磨得失去熱忱。（圖／聯合報系資料照片）
在動輒被投訴的威脅下，再有心奉獻教育的人，也會被磨得失去熱忱。（圖／聯合報系資料照片）

最近有一位女老師提早離開教育崗位，展開養豬的斜槓人生，分享幫豬接生等趣味體驗，赫然成為網紅。接受採訪時，一句「至少豬不會投訴我」，引起熱烈的迴響與討論。

這句話道盡了基層教師們的辛酸。過去的教育傳統，師生關係猶如親子，「一日為師，終身為父」，見到老師要行禮，每堂課結束都要鞠躬謝謝老師。因為師恩如山，遇到好的老師，畢生受益無窮。尤其來自貧困或問題家庭的孩子，有機會得到人生的指引，改善自己的思考與行為模式，脫離惡劣的環境。

可是教改之後，許多體制上的變革，都把校園視若腐朽的官僚機構。似乎只要打破老師的權威，所有問題皆可迎刃而解。近年來最常聽到的抱怨，是性平防治與霸凌防治，耗費了大量的時間、金錢與人力，讓校方非常頭疼。一道又一道繁瑣的程序，經常搞得人仰馬翻，結局往往是老師與家長學生對立，乃至造成難以彌補的傷害，留下一輩子的陰影。

平心而論，以法律介入校園的立意是好的。它原係為了保護學生、捍衛學生的權益，尤其在重大事件發生時，可以避免校方官官相護、包庇不法。可惜規定有些矯枉過正，以致在實踐過程中，容易小題大作。舉個例子，很多小孩不懂事，往往在玩鬧中無意間冒犯了同學。遇到這種情況，最好的辦法，就是要機會教育，導正其行為，學會尊重他人。

但假如有偏激的孩子舉報霸凌或性騷擾，學校就得啟動輔導機制，成立調查小組，外聘委員，一個案子就要花1萬元，若預算不足還得自己想辦法。曾聽一位小學校長說，每周都要開一次委員會，天天都在處理這種事情，簡直沒時間好好從事真正的教育工作。尤其搞那麼大陣仗，孩子究竟學到了什麼？頗值得探討。

師者所以傳道、授業、解惑也，如今還得應付投訴，哪怕只碰上一個蠻不講理的家長，就足以痛苦很久而萬念俱灰。在動輒被投訴的威脅下，再有心奉獻教育的人，也會被磨得失去熱忱。無怪乎老師們紛紛在社群媒體表示想早點退休，與其教不可理喻又無法可管的人，還不如去養豬。

原本為了保障學生權益的法規，竟然演變成師生之間的鬥爭，「愛的教育」蕩然無存，恐怕已違背了當初立法的初衷。究其原因，可能是該法忽視了教師與學校的權益，導致教職人員疲於奔命。解套之道，或許可以仿效部分國家，不具名檢舉者不受理，同時霸凌和性平問題如果經調查結果不成立，所有費用由提出的家長負擔。還要落實學生管教辦法中，情節重大者由家長帶回管教這一項。須知，教師、學校應該也有不被濫訴的權益。否則就只會無止盡地飽受投訴的困擾，迫使更多好老師放棄教職。

也許有人會說，以前老師的待遇太好了，導致他們不思進取。然而，制度的惡化，減少了誘因，必然會大大降低優秀人才投入教職的意願，造成整體教育品質的下降。

師道不存，恐怕才是我們教育最大的危機。

教育 老師

延伸閱讀

國中小教師幸福感僅50分 「自保文化」讓近6成教師5年內想離職

濫訴文化成常態 讓教育品質崩解

管教權還給專業 給校園明確準則

現代教師的沉痾 誰來解

相關新聞

【專家之眼】「至少豬不會投訴我」所反映的教育危機

最近有一位女老師提早離開教育崗位，展開養豬的斜槓人生，分享幫豬接生等趣味體驗，赫然成為網紅。接受採訪時，一句「至少豬不會投訴我」，引起熱烈的迴響與討論。

115年度教師資格考簡章今公告 報名、應考日期一次看

教育部今天表示，115年度高中以下學校及幼兒園教師資格考試訂於6月14日舉行，考試簡章已於今天公告於教師資格考試網站（https://tqa.rcpet.edu.tw）。教師資格考試報名自115年4月9日上午8時30分起至4月16日下午3時止，採網路報名，亦須於期限內完成繳費，逾期不予受理。

放美照有錯嗎？他批家教徵學生照片賣弄姿色 當事人發聲：正常生活照

不少年輕世代會透過網路發布徵家教學生的訊息，但有網友在Threads上質疑部分家教招生文附上的照片「過於性感、不專業」，甚至直言「看起來像是出來賣的」，引發大批網友撻伐。遭擷圖的女當事人則親自出面澄清，強調自己完全以正當方式招生，並無不當意圖。

獨／廚餘、點心同冰箱…屏東補習班連2天供過期豆花 家長怒退班

屏東縣李姓家長投訴，小朋友連兩天在補習班拿到過期豆花，第一次3月18日小朋友向老師反映，老師稱甜的沒關係，隔天小朋友又再拿到過期豆花。該補習班說明，廚餘跟食物點心放同個冰箱，學生拿錯。教育處表示，依規定，補習班不能提供餐食點心。

校園性平／案件破萬資源撐不住 第一線教師壓力爆表

全台校園性別事件通報量屢創新高，2024年疑似性騷擾通報件數暴增108%，首度突破萬件達1萬4322件，較前一年幾乎翻倍。然而數字激增的背後，基層教師卻承受著難以言說的壓力，一旦接獲通報，必須在24小時內啟動程序，請代課、訪談、撰寫報告，行政與教學雙重負擔壓頂；案件成立後，更可能牽動長達20年的責任追溯，讓不少教師對接手性平案件望而卻步。 有教師直言，沒有性平專業背景，卻要學習近似檢警調的調查工作，「壓力極大」，更坦言面對社群媒體衍生的性影像案件，「擋都擋不住」。隨著調查需求激增，經費不足與制度缺陷也日益暴露。校園該如何平衡程序與教師的壓力？

中科大校長涉一稿兩投撈中國補助 國科會啟動學術倫理調查

國立台中科技大學校長陳同孝遭爆論文一稿兩投，在台灣與中國分別申請補助，更在發表文章時自稱中國人，挨批矮化國格。國科會綜合規劃處長彭麗春今日指出，收到檢舉後，現已立案檢視，並啟動學術倫理調查程序；目前正請台中科技大學處說明，待收到書面調查報告後將依照程序進行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。