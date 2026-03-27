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第23屆育秀盃創意獎60強出爐…714組競逐 聚焦AI賦能與永續創新

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
第23屆育秀盃創意獎共吸引全臺714組團隊報名參賽，最終60組團隊晉級決賽，將於4/24總決賽現場進行簡報與作品展示。圖／育秀基金會提供
第23屆育秀盃創意獎共吸引全臺714組團隊報名參賽，最終60組團隊晉級決賽，將於4/24總決賽現場進行簡報與作品展示。圖／育秀基金會提供

全國大專院校指標性賽事「第23屆育秀盃創意獎」決賽入圍名單正式揭曉。今年賽事以「AI賦能 永續未來」為題，共吸引全台714組團隊報名參賽，最終由各類前15強、共60組團隊脫穎而出，晉級決賽。入圍作品橫跨人工智慧（AI）應用、智慧科技、永續能源、公共安全與影像創作等多元領域，展現青年世代對未來科技趨勢與社會議題的敏銳觀察，也再次突顯育秀盃作為國內重要學生創新競賽平台的指標地位。總決賽將於4月24日在聯華實業南港企業總部舉行，屆時60強團隊將同場競技，爭取本屆最高榮耀。

育秀教育基金會長期投入人才培育、鼓勵學術研究與科技創新，自2003年創辦育秀盃創意獎以來，今年邁入第23年，持續提供青年學子一個結合理論、技術與創意實作的重要舞台。多年來，育秀盃不僅陪伴無數學生將創新想法轉化為具體作品，也持續回應台灣產業升級與科技發展需求，成為國內極具代表性的學生創新賽事之一。

育秀教育基金會執行長苗華斌表示：「育秀盃一路走到第23年，我們看到的不只是參賽件數持續成長，更看到年輕世代面對AI與永續議題時，已經具備把創意轉化為具體方案的能力。今年入圍作品橫跨多元領域，也更貼近真實社會需求，這正是育秀盃持續推動創新教育最重要的價值。」

本屆賽事共吸引714組團隊參賽，競爭相當激烈，經過層層評選後，由各類別前15強晉級，共計60組團隊、230餘位選手進入決賽。參賽有效件數包括數位應用類227組、工業設計類311組、動態影像類101組及高中職AI應用類75組，展現來自不同領域與學制的豐沛創作能量。從報名規模與作品多樣性來看，也反映出青年學子對AI技術、設計創新與社會應用議題的高度投入。

今年入圍作品以「AI賦能 永續未來」為主軸，涵蓋無人機、智慧醫療、智慧金融、公共安全、電動車、淨零能源、智慧安防、氫能教育及食農教育等多元面向，展現青年學子以科技回應社會與產業需求的創新實力。今年賽事也首度邀請高中職AI應用類團隊與大學、碩博士生同場競技，進一步擴大跨學齡交流，突顯台灣青年創新人才的接力與潛力。

育秀教育基金會表示，育秀盃創意獎持續鼓勵青年學子勇於嘗試新興科技，透過競賽激發創新思考與跨域整合，為AI與永續發展注入更多新觀點與新解方。第23屆育秀盃創意獎決賽將於4月24日在聯華實業南港企業總部舉行，60組入圍團隊將於決賽舞台上爭取最高榮耀。

育秀教育基金會執行長苗華斌表示，育秀盃持續鼓勵青年學子以創新思維與實作能力回應產業與社會需求。圖／育秀基金會提供
育秀教育基金會執行長苗華斌表示，育秀盃持續鼓勵青年學子以創新思維與實作能力回應產業與社會需求。圖／育秀基金會提供

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