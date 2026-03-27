第23屆育秀盃創意獎60強出爐…714組競逐 聚焦AI賦能與永續創新
全國大專院校指標性賽事「第23屆育秀盃創意獎」決賽入圍名單正式揭曉。今年賽事以「AI賦能 永續未來」為題，共吸引全台714組團隊報名參賽，最終由各類前15強、共60組團隊脫穎而出，晉級決賽。入圍作品橫跨人工智慧（AI）應用、智慧科技、永續能源、公共安全與影像創作等多元領域，展現青年世代對未來科技趨勢與社會議題的敏銳觀察，也再次突顯育秀盃作為國內重要學生創新競賽平台的指標地位。總決賽將於4月24日在聯華實業南港企業總部舉行，屆時60強團隊將同場競技，爭取本屆最高榮耀。
育秀教育基金會長期投入人才培育、鼓勵學術研究與科技創新，自2003年創辦育秀盃創意獎以來，今年邁入第23年，持續提供青年學子一個結合理論、技術與創意實作的重要舞台。多年來，育秀盃不僅陪伴無數學生將創新想法轉化為具體作品，也持續回應台灣產業升級與科技發展需求，成為國內極具代表性的學生創新賽事之一。
育秀教育基金會執行長苗華斌表示：「育秀盃一路走到第23年，我們看到的不只是參賽件數持續成長，更看到年輕世代面對AI與永續議題時，已經具備把創意轉化為具體方案的能力。今年入圍作品橫跨多元領域，也更貼近真實社會需求，這正是育秀盃持續推動創新教育最重要的價值。」
本屆賽事共吸引714組團隊參賽，競爭相當激烈，經過層層評選後，由各類別前15強晉級，共計60組團隊、230餘位選手進入決賽。參賽有效件數包括數位應用類227組、工業設計類311組、動態影像類101組及高中職AI應用類75組，展現來自不同領域與學制的豐沛創作能量。從報名規模與作品多樣性來看，也反映出青年學子對AI技術、設計創新與社會應用議題的高度投入。
今年入圍作品以「AI賦能 永續未來」為主軸，涵蓋無人機、智慧醫療、智慧金融、公共安全、電動車、淨零能源、智慧安防、氫能教育及食農教育等多元面向，展現青年學子以科技回應社會與產業需求的創新實力。今年賽事也首度邀請高中職AI應用類團隊與大學、碩博士生同場競技，進一步擴大跨學齡交流，突顯台灣青年創新人才的接力與潛力。
育秀教育基金會表示，育秀盃創意獎持續鼓勵青年學子勇於嘗試新興科技，透過競賽激發創新思考與跨域整合，為AI與永續發展注入更多新觀點與新解方。第23屆育秀盃創意獎決賽將於4月24日在聯華實業南港企業總部舉行，60組入圍團隊將於決賽舞台上爭取最高榮耀。
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