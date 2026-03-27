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反毒教育展設解謎遊戲 沉浸式瞭解成癮原因

中央社／ 記者陳至中台北27日電

反毒教育特展今天在花蓮縣登場，特別設計實境解謎遊戲「記憶特務」，讓民眾在沉浸式體驗中，瞭解成癮的原因，以及如何抵抗毒品的誘惑。

教育部、中國信託反毒教育基金會、花蓮縣政府等單位合辦的「解癮—解開毒品上癮的真相」反毒教育特展今天開幕，5月23日前在花蓮文化創意園區展出。

為了讓民眾認識「成癮」的風險，這次特展搭配實境解謎遊戲「記憶特務」，並規劃5大核心展區，從誘惑、沉淪、失控，到新生、解鎖成癮，一步步帶領民眾從成癮者的真實生命故事出發，看見他們在虛無歡樂與錐心傷痛中掙扎的無奈。

另外，這次活動也設置「防詐專區」，聚焦學生最常遭遇的5大詐騙樣態，包含遊戲點數詐騙、假網拍詐騙、投資詐騙、一般購物詐騙以及解除分期付款詐騙。活動特別結合AI影像辨識技術，教導民眾認出和防範車手（指詐騙集團中負責提領贓款、面交收取現金或洗錢的人）。

教育部表示，展期完成觀展及闖關，可獲得神秘禮物，假日還有快閃活動，歡迎民眾到場參與。

詐騙集團 教育部

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