115年度教師資格考簡章今公告 報名、應考日期一次看

教育部今天表示，115年度高中以下學校及幼兒園教師資格考試訂於6月14日舉行，考試簡章已於今天公告於教師資格考試網站。教師資格考試報名自115年4月9日上午8時30分起至4月16日下午3時止，採網路報名，亦須於期限內完成繳費，逾期不予受理。

「師資培育法」於107年修正，改為先考試後實習，師資生要先修完教育學程並通過教師資格考試，才能展開半年的教育實習，成績及格才能拿到教師證書，但之後還須參加教師甄試，通過後取得正式教職。

教育部表示，教師資格考試每名報考人應繳交1000元報名費。但符合社會救助法規定的低收入戶或中低收入戶報考人，或符合特殊境遇家庭扶助條例特殊境遇家庭報考人，報名費將予以免收或減收，由教育部補助。

教育部提醒，報考人務必詳閱簡章，報考所需文件包含有效身分證明文件、修畢師資職前教育證明書或證明，以及學士以上學位證書等，並注意填寫報名資訊如姓名、身分證明文件字號無誤。申請特殊應考服務者也須備妥佐證文件，並於期限內上傳至教師資格考試網站，針對身心障礙者、孕婦或其他傷病需求者，教師資格考也提供應考服務。

教育部也說，115年度教師資格考試可攜帶透明墊板、佩戴口罩、使用耳塞等，必要時須配合監試委員檢查後始得使用，倘須大量使用衛生紙則須事先申請；另應試數學能力測驗時不可使用附量角功能之用具，各節考試皆不得飲食飲水、嚼食口香糖等，請考生務必詳閱試場規則，避免違規。

本考試答案卷樣式及作答注意事項，將與簡章同步公告於教師資格考試網站。