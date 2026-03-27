獨／和廚餘同冰箱...屏東補習班連2天供過期豆花 家長怒退班
屏東縣李姓家長投訴，小朋友連兩天在補習班拿到過期豆花，第一次3月18日小朋友向老師反映，老師稱甜的沒關係，隔天小朋友又再拿到過期豆花。該補習班說明，廚餘跟食物點心放同個冰箱，學生拿錯。教育處表示，依規定，補習班不能提供餐食點心。
李姓家長投訴說，小朋友3月18日拿到保存期限到3月14日豆花，過期4天，隔天3月19日竟又拿到同一批過期的豆花，小朋友不敢吃，把豆花帶回家。他們也跟補習班反映，但起初補習班不承認，還說小朋友這麼小，應該看不懂日期，是不是小朋友搞錯。因為家中從事食品工作，都會提醒小朋友拿到食品，查看是否在保存期限。
李姓家長說，看到小朋友帶回過期豆花再跟補習班反映，補習班態度才軟化，痛批「難道吃到有問題送醫，才真的是嚴重嗎？才需注意嗎？」食安議題是嚴肅，追問之下才發現，補習班的冰箱竟將廚餘跟食物放同一個空間，她決定讓孩子轉出補習班。
補習班老師說，當下她跟學童說甜的沒關係是要安撫學童，因當下有些小朋友已吃。下午4時半到5時，是點心時間，一般提供餅乾，避免餅乾太單一化，中間穿插豆花等點心，事件發生後會加強管理。
屏東縣議員李世淦說，屏東縣府除嚴格把關校園食安，也要多關注補習班食安問題，才能讓孩子安心，家長放心。
屏東縣議員參選人陳哲蕙她接獲家長陳情，陳哲蕙說，家長將孩子送到補習班是信任補習班管理，希望此事件相關單位正視，建立制度，建立安親班食品安全規範，點心清單讓家長清楚了解，加強稽查，「不是出事才查，平時就要把關」。
屏東縣府教育表示，根據補習班相關法規，補習班不得主動提供餐點，若受家長委託代訂點心，應納入契約書，保障雙方權益，已督請該補習班加強管理，並依規定不提供餐食點心。補習班告訴教育處點心是教師獎勵學生，額外提供，並非每次提供也未列收費項目。
衛生局表示，依據食品安全衛生管理法，食品或食品添加物逾有效日期，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違者依同法第44條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。廚餘跟食品同放冰箱，衛生局將行政調查。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔
▪捨國立電機選私大數資！家長頻遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。