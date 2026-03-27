獨／和廚餘同冰箱...屏東補習班連2天供過期豆花 家長怒退班

屏東縣李姓家長投訴，小朋友連兩天在補習班拿到過期豆花，第一次3月18日小朋友向老師反映，老師稱甜的沒關係，隔天小朋友又再拿到過期豆花。該補習班說明，廚餘跟食物點心放同個冰箱，學生拿錯。教育處表示，依規定，補習班不能提供餐食點心。

李姓家長投訴說，小朋友3月18日拿到保存期限到3月14日豆花，過期4天，隔天3月19日竟又拿到同一批過期的豆花，小朋友不敢吃，把豆花帶回家。他們也跟補習班反映，但起初補習班不承認，還說小朋友這麼小，應該看不懂日期，是不是小朋友搞錯。因為家中從事食品工作，都會提醒小朋友拿到食品，查看是否在保存期限。

李姓家長說，看到小朋友帶回過期豆花再跟補習班反映，補習班態度才軟化，痛批「難道吃到有問題送醫，才真的是嚴重嗎？才需注意嗎？」食安議題是嚴肅，追問之下才發現，補習班的冰箱竟將廚餘跟食物放同一個空間，她決定讓孩子轉出補習班。

補習班老師說，當下她跟學童說甜的沒關係是要安撫學童，因當下有些小朋友已吃。下午4時半到5時，是點心時間，一般提供餅乾，避免餅乾太單一化，中間穿插豆花等點心，事件發生後會加強管理。

屏東縣議員李世淦說，屏東縣府除嚴格把關校園食安，也要多關注補習班食安問題，才能讓孩子安心，家長放心。

屏東縣議員參選人陳哲蕙她接獲家長陳情，陳哲蕙說，家長將孩子送到補習班是信任補習班管理，希望此事件相關單位正視，建立制度，建立安親班食品安全規範，點心清單讓家長清楚了解，加強稽查，「不是出事才查，平時就要把關」。

屏東縣府教育表示，根據補習班相關法規，補習班不得主動提供餐點，若受家長委託代訂點心，應納入契約書，保障雙方權益，已督請該補習班加強管理，並依規定不提供餐食點心。補習班告訴教育處點心是教師獎勵學生，額外提供，並非每次提供也未列收費項目。

衛生局表示，依據食品安全衛生管理法，食品或食品添加物逾有效日期，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違者依同法第44條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。廚餘跟食品同放冰箱，衛生局將行政調查。

小朋友在補習班拿到過期豆花，圖為示意圖。記者劉星君／攝影

屏東縣李姓家長投訴，小朋友連兩天在補習班拿到過期4天的點心豆花，3月19日時第二次拿到保存期限僅到3月14日的豆花。圖／李姓家長提供