中科大校長涉一稿兩投撈中國補助 國科會啟動學術倫理調查

國立台中科技大學校長陳同孝遭爆論文一稿兩投，在台灣與中國分別申請補助，更在發表文章時自稱中國人，挨批矮化國格。國科會綜合規劃處長彭麗春今日指出，收到檢舉後，現已立案檢視，並啟動學術倫理調查程序；目前正請台中科技大學處說明，待收到書面調查報告後將依照程序進行。

彭麗春說明，依照學術倫理審議及處理要點規定，程序分為初審跟複審，現已邀集同領域專家檢視檢舉內容，並做出充分討論後，已召開了第一次的初審會議，並羅列校方須進一步釐清跟說明的範圍和事項，目前正請台中科技大學說明。

陳同孝遭周刊爆料，指疑似與洪姓台灣學者、周姓中國博士生共同掛名論文，一稿二投，且論文內容高度雷同，校長同時在台灣與中國申請經費，校長甚至還自稱是中國安徽人，將國籍寫成「Taiwan China」，但校方澄清，校長遭有心人士抹紅，企圖混淆視聽，相當不可取，校長如有所指不法情事，早遭教育部及公部門調查撤職。