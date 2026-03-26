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文大與翡翠水庫管理局簽約 提供學生實務學習機會

中央社／ 台北26日電

中國文化大學今天與台北市政府翡翠水庫管理局簽署合作意向書（MOU），將提供學生實務學習的機會，參與氣候觀測、降雨分析、森林生態調查、環境監測工作。

文大今天舉辦MOU簽署儀式，校長王子奇表示，翡翠水庫是國內首座由國人自行設計興建的水庫，肩負供應大台北地區約600萬人口民生與公共用水的重要任務，是城市運作不可或缺的關鍵基礎。

王子奇表示，文大的「華林校區」鄰近翡翠水庫，具地利之便。期許透過這次MOU，將產學合作延伸到登山步道生態檢核、自然碳匯研究、蟲害防治，以及運用無人機進行寄生蜂球投放等應用面向，展現跨域整合的實務潛力。

翡翠水庫管理局局長林裕益表示，面對氣候變遷與極端降雨帶來的挑戰，水庫經營與集水區保育，都需要結合學術研究。

林裕益表示，文大在氣象與環境領域具備堅實基礎，透過這次合作，將共同推動氣候觀測、環境監測及相關研究，持續精進水資源管理技術。

文大校方未來也將透過導覽解說、實地觀察與互動體驗等方式，將水資源保育知識轉化為教育內容，提升社會大眾對環境議題的理解與參與。

產學合作 MOU 翡翠水庫

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