文大與翡翠水庫管理局簽約 提供學生實務學習機會

為解決國內日益嚴重的師資荒，教育部去年7月修正發布「師資培育公費生公費待遇項目及標準表」，自去年8月1日起提高公費生相關補助，公費生原「書籍費」調整為「專業成長費」，由每學期3000元提高至5000元；生活津貼則由每月4300元提高至1萬元，整體而言，每名公費生1年可增加約7萬2400元的支持。

2026-03-26 12:23