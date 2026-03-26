彰化準國中小校長「高齡化」 最年長58歲恐做一任半就退休

彰化縣114學年第二學期校長遴選，國中、小學合計錄取24人，年齡達55歲者6人，最年長的58歲，若下學期順利分發，校長任期一屆半就要退休；教育界認為這梯次準校長「高齡化」，凸顯教育行政環境欠佳，尤其修改後的校事會議讓校長疲於奔命，降低年輕主任報考校長的意願。

縣政府教育處今年按照提出退休申請的國中、小學校長人數辦理校長遴選，據統計，這學期遴選國中校長6人、國小校長18人，年齡達55歲者國中1人、國小5人。依慣例考上校長的準校長未分派就任前都到教育處實習，有的實習長達5年；據了解，這次申請退休的校長至少15人忽然不想退休，為準校長分發平添變數。

這梯次校長遴選結果公布後，彰化縣教育界發現準校長的年齡偏高；1名偏鄉小學校長今表示，最近4次遴選考上校長者的年齡在40歲至50歲之間，今年較特別，「大齡」準校長人數較多。

最年長的「大齡」準校長如能115學年第一學期被派任，當7年校長即屆齡退休，若拖個2、3年被分發，當一任校長就要退休；新校長通常先分派到偏鄉學校，將造成偏鄉不僅正式教師流動率大，連校長也頻頻換人。

曾開辦國中、小學校長培訓課程的彰化師大退休教授黃德祥指出，教育環境欠佳是年輕主任報考校長不踴躍的主因，首先校長待遇不高，主管加給8千元但責任沈重，第二因素是校事會議修改後，校園申訴案暴增，校長有寫不完的報告，處理稍有不慎可能被申訴演變成「公親變事主」，導致年輕主任報考興趣缺缺。

縣政府教育處表示，各縣市都沒統計分析報考校長、被錄取的平均年齡，彰化縣也沒有，無法評論114學年第二學期考上校長者年齡一事。