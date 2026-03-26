公費師培擬放寬語言能力規範 增資格考試機會

教育部近期預告修正「師資培育公費助學金及分發服務辦法」，擬放寬語言能力規範，採納本土語文等多元語別；同時也讓一次沒考過教師資格考試的公費生，有參加第二次的機會。

政府為鼓勵人才到偏鄉、離島任教，每年都會開出數百個公費師培名額，在學期間除補助學雜費、專業成長費外，每月還有生活津貼（原為新台幣4300元，114學年度起提高為1萬元）。但公費生須履行義務，取得教師資格後，須服務至少6年，而服務地點往往是偏鄉、離島地區。

近年偏鄉師資人力吃緊，教育部近期預告修正的「師資培育公費助學金及分發服務辦法」，擬加嚴規定，分發前因錄取教師甄選（教甄）而放棄公費資格，或逾期沒有報到被撤銷分發，須賠償受領全部公費的1.5倍（原本為賠償全部公費，沒加成）。

上述規範在網路上引發討論，教育部今天透過新聞稿指出，修法會從權利義務平衡的角度思考，除了上述加重償還的規定，也研議放寬進修限制與語文能力規範等措施。

公費生在畢業前，須取得一定的語文考試檢定證書，最新公布的草案，增加「本土語文中級以上語文能力證明」的選項。教育部解釋，這是為鼓勵公費生具備本土語言溝通能力，並配合「國家語言發展法」語言傳承復振。

另外，草案也明定原住民公費生，僅須取得原住民族語言能力證明書（中高級以上）。

教育部為提高公費生培育完成率，鼓勵公費生持續留任教職，在草案中增訂，公費生如果沒通過教師資格考試，經主管機關同意，可保留公費生資格及延後分發，期間最多一年。

現行教師資格考試每年舉辦一次，上述修法讓沒有在第一年考過教師資格考試的公費生，獲得第二次的機會。

除此之外，原本公費生在義務服務期間的前3年，不能申請在辦公時間參加會授予學位的進修。草案則刪除了這個條款，保障教師專業進修的需求。

這項修正草案目前正在預告階段，預告期到4月14日，教育部將收集各界意見，研議後續修法。