師培公費生年增7.2萬補助 學生很有感：減輕生活壓力
為解決國內日益嚴重的師資荒，教育部去年7月修正發布「師資培育公費生公費待遇項目及標準表」，自去年8月1日起提高公費生相關補助，公費生原「書籍費」調整為「專業成長費」，由每學期3000元提高至5000元；生活津貼則由每月4300元提高至1萬元，整體而言，每名公費生1年可增加約7萬2400元的支持。
教育部表示，將書籍費調整為專業成長費，不僅是名稱的改變，也象徵對公費生學習支持的深化。在生活支持方面，相關補助最早於民國84年由主副食費折算為每月補助3528元，並於111年參考物價指數調整為4300元，過去的調整多以膳食支出為主要考量；此次教育部重新檢視公費生實際生活需求，將日常雜項支出與交通移動等因素納入評估，因而於114年將生活津貼大幅調整為每月1萬元。
教育部說，目前公費待遇標準調整已實施逾一學期。各師資培育大學反饋，多數公費生對此次調整表示認同，也有公費生表示，補助增加後，不僅減輕日常生活壓力，也能有更充裕的資源添購書籍與教材，能更專注義務輔導及課程，進一步精進教學專業。
教育部表示，對於師資培育公費生所提出的相關建議，已納入制度檢討。公費師資培育是穩定偏遠及特殊地區師資的重要來源，為穩定制度對優秀學生的吸引力，也將持續檢視公費待遇對公費生的支持是否充足，並已啟動修正「師資培育公費助學金及分發服務辦法」相關法制作業，從權利義務衡平角度，研議放寬進修限制與語文能力規範等措施。
對教職有志的學生，教育部說，除了可透過大學入學管道成為公費師資生外，已入學的大學生也可向各校師資培育中心了解是否辦理公費生甄選，歡迎更多青年學子投入師資培育行列。
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