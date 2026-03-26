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準公幼須每天公布菜單 留樣供縣市政府稽查
教育部今天表示，與政府簽約的準公共幼兒園，每天都須將餐點菜單上傳到登錄平台，教育部將與縣市政府實地稽查，要求幼兒園提供前一日留樣餐點或單日餐點，確保與上傳項目一致。
教育部今天發布新聞稿指出，依法幼兒園提供的餐點應符合少鹽、少油、少糖、減少刺激性及油炸類食物，易於消化等，且以幼兒園自行烹煮為原則。
從民國113年8月開始的準公幼第三期程，要求與政府簽約的園所，都將每日餐點提供情形，納入教保品質的資訊揭露項目。幼兒園每天都要將早點、午餐及午點菜單，上傳到教育部校園食材登錄平台。
教育部表示，將偕同各縣市政府啟動實地稽查，除一般幼兒園應遵行法定事項外，也會檢核幼兒園是否確實將餐點上傳平台。教育部提醒，幼兒園須備妥當月餐點表，並提供前一天留樣餐點或當天餐點，讓稽查人員核對是否與平台上傳項目一致。
教育部表示，每天揭露菜單，一方面是確保幼兒吃的健康，也能讓家長在每天放學後，能與孩子討論當天的餐食內容，增加親子話題，讓登錄平台成為溝通的溫暖橋梁。
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