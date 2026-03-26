放美照有錯嗎？他批家教徵學生照片賣弄姿色 當事人發聲：正常生活照

不少年輕世代會透過網路發布徵家教學生的訊息，但有網友在Threads上質疑部分家教招生文附上的照片「過於性感、不專業」，甚至直言「看起來像是出來賣的」，引發大批網友撻伐。遭擷圖的女當事人則親自出面澄清，強調自己完全以正當方式招生，並無不當意圖。

原PO發文指出，近期看到不少家教徵學生貼文，雖標榜學歷與教學能力，附圖卻多為外貌亮眼的女性照片，質疑「搞得像出來賣的」，引發討論。

其中一名被原PO擷圖的女性家教隨後現身回應，表示自己當初挑選的照片均為日常生活照與畢業照，認為較為專業且適用於招生用途。她強調「徵家教的用意完全不在於引起不當關注」，並重申自己是以正當方式提供教學服務，對於被誤解感到無奈。

事件曝光後，不少網友批評原PO的發文涉及性羞辱，言論帶有強烈性暗示與貶抑意味，「只是放生活照也能被這樣解讀，問題在觀看者心態」、「女生面對的日常惡意，就是選幾張好看的照片出來找工作，也要被性羞辱」、「家教本來就是賣知識，不是你想的那種『賣』。如果你指的是其他東西，那非常噁心」。也有聲音指出，相關言論恐涉及毀謗或公然侮辱，呼籲當事人採取法律行動。

部分網友則回到較理性的「專業性」討論，有家長表示「這個問題我早就很有疑問了，真的有照片也太過頭，一點都不專業，秀過頭的女生，我根本不會想找。後來找了簡單乾淨的男生來教我的兒子們」、「如果是幫小孩找家教，會傾向選擇看起來較正式的形象」。但也有網友認為「市場競爭下，外貌確實可能成為加分項，但也容易被放大檢視」、「學霸也能看起來賞心悅目」。

不少網友進一步指出，原PO的言論反映出對女性在網路上的處境，「女生只要長得漂亮，就容易被質疑動機」、「問題不在照片，而是社會對女性的偏見」、「原來美麗在你眼裡是原罪」。該則貼文在引發爭議後已刪除。