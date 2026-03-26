高普考生力軍學歷、類科大公開 「這年紀」錄取率大增

近年學生心理健康問題受到關注，立委羅智強昨表示，青少年輕生死亡率攀升，學生自傷、輕生人次，十年間通報數成長逾十二倍，其中十五至廿四歲青少年，從二○二一年每十萬人有四點五人，一直到二○二三年，則是增加到每十萬人中有七人，呼籲教育部要有輔導配套措施。

2026-03-26 00:00