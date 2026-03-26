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高普考生力軍學歷、類科大公開 「這年紀」錄取率大增

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根據考試院最新出爐的數據分析，比起30歲以上錄取者，青年錄取者對國家考試承諾強度較高、早期上榜機率也較高。圖為國考補習班。圖／聯合報系資料照片
根據考試院最新出爐的數據分析，比起30歲以上錄取者，青年錄取者對國家考試承諾強度較高、早期上榜機率也較高。圖為國考補習班。圖／聯合報系資料照片

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新北校園霸凌案 國教盟：校安3環節失守

近日新北市某國中發生疑似校園霸凌事件，受害學生疑被逼下跪，並遭多人施暴，影片在網路流傳引發社會關注。國教行動聯盟青年部指出，這起事件凸顯校園保護機制在預防、求助與防止二次傷害三個環節同時失守，應藉此檢討、強化校園保護機制三道防線。

學生自傷通報 10年成長逾12倍

近年學生心理健康問題受到關注，立委羅智強昨表示，青少年輕生死亡率攀升，學生自傷、輕生人次，十年間通報數成長逾十二倍，其中十五至廿四歲青少年，從二○二一年每十萬人有四點五人，一直到二○二三年，則是增加到每十萬人中有七人，呼籲教育部要有輔導配套措施。

多元生理用品 逾7成學生未取用

教育部自二○二三年開始推動「友善提供多元生理用品計畫」，不過立委指出，根據學生團體調查，仍有百分之七十點三的學生未曾取用學校提供的生理用品，原因包括不知索取地點、品項不足等，要求教育部改進。對此，教育部表示，學校應上網公告放置地點，並提供多元生理用品。

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面對少子化衝擊與職場環境多元化，過往被視為「鐵飯碗」的國家考試，其吸引力是否正在消退，引發社會關注。不過，根據考試院最新出爐的考銓數據分析，學者研究發現，比起30歲以上錄取者，青年錄取者對國家考試承諾強度較高、早期上榜機率也較高，其畢業學校的專業強項也與報考類科相符，未來國家人才招募可望更精準對接。

上路15年 兒少權法大修 擬廣設婦幼車位

立法院社福及衛環委員會昨排審「兒童及少年福利與權益保障法」（兒少權法），朝野黨團各自提出擴大死因回溯、兒少事故傷害建立通報調查程序、擴大停車場保留婦幼停車位等條文，衛福部初步僅同意廣設婦幼停車位，將於下個月預告「兒少權法」修正草案內容。

民團：兒虐、數位暴力 法律待補強

「兒童及少年福利與權益保障法」自二○一一年通過後，逾十五年未大幅修訂，民團多次疾呼應重新盤點、檢討現行規範，現行法規已跟不上世界的改變速度，網路霸凌、個資外洩與不當內容暴露等問題，均需透過修法補強。

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