多元生理用品 逾7成學生未取用
教育部自二○二三年開始推動「友善提供多元生理用品計畫」，不過立委指出，根據學生團體調查，仍有百分之七十點三的學生未曾取用學校提供的生理用品，原因包括不知索取地點、品項不足等，要求教育部改進。對此，教育部表示，學校應上網公告放置地點，並提供多元生理用品。
教育部自二○二三年開始實施友善提供多元生理用品計畫，在全國各級學校，以及教育部所屬場館，提供衛生棉等生理用品，以因應學生、民眾緊急需求。
立委陳秀寳表示，根據學生團體調查，有百分之七十點三的學生沒有取用學校提供的生理用品，其中有兩成學生是不知道要去哪裡索取、百分之十二點五的學生不知道有這個計畫、百分之七點一的學生認為沒有適合他們使用的品項。這些現象可見政策宣導不清楚。
立委林宜瑾也提及，有公民團體反映，部分學校有生理用品取用不便、宣導不足、品項太單一等問題，有些學生要向老師請生理假還被刁難。多名立委提出學校衛生法第六條修正草案，要求學校備置多元生理用品提供學生免費使用，並規畫女性生理期相關健康教育宣導。
教育部學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩表示，教育部的校園及部屬場館提供多元生理用品指引中，有明確規範學校要上網公告放置的地點，另也要求學校提供多元的生理用品，像是衛生棉、月經杯等，設置專責管理人。教育部政務次長張廖萬堅則說，月經汙名化問題還需要一些時間解決，會在教學現場加強推動。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪私校祭重金挖角！明星高中校長成招生光環 教育界人士：很吃香
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪「私立台大」輝煌不再？她和孩討論選校驚覺世代代溝 網揪關鍵
▪獨／中小學教師「行政工作獎金」加碼遭中央卡關 地方發放時程延宕
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。