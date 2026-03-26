聽新聞
0:00 / 0:00

多元生理用品 逾7成學生未取用

聯合報／ 記者李芯／台北報導

教育部自二○二三年開始推動「友善提供多元生理用品計畫」，不過立委指出，根據學生團體調查，仍有百分之七十點三的學生未曾取用學校提供的生理用品，原因包括不知索取地點、品項不足等，要求教育部改進。對此，教育部表示，學校應上網公告放置地點，並提供多元生理用品。

教育部自二○二三年開始實施友善提供多元生理用品計畫，在全國各級學校，以及教育部所屬場館，提供衛生棉等生理用品，以因應學生、民眾緊急需求。

立委陳秀寳表示，根據學生團體調查，有百分之七十點三的學生沒有取用學校提供的生理用品，其中有兩成學生是不知道要去哪裡索取、百分之十二點五的學生不知道有這個計畫、百分之七點一的學生認為沒有適合他們使用的品項。這些現象可見政策宣導不清楚。

立委林宜瑾也提及，有公民團體反映，部分學校有生理用品取用不便、宣導不足、品項太單一等問題，有些學生要向老師請生理假還被刁難。多名立委提出學校衛生法第六條修正草案，要求學校備置多元生理用品提供學生免費使用，並規畫女性生理期相關健康教育宣導。

教育部學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩表示，教育部的校園及部屬場館提供多元生理用品指引中，有明確規範學校要上網公告放置的地點，另也要求學校提供多元的生理用品，像是衛生棉、月經杯等，設置專責管理人。教育部政務次長張廖萬堅則說，月經汙名化問題還需要一些時間解決，會在教學現場加強推動。

陳秀寳 林宜瑾 公民團體 生理期 生理用品 教育部

延伸閱讀

校園膳食禁用瘦肉精是否入法 教育部：尊重立委主張

不知在哪…學校生理用品7成學生沒拿過 教育部：應公告放置地

校園性騷防治教師手冊更新 黃腔、跟騷列入案例

高中原民校訂課程 教育部鼓勵融入10大歷史事件

相關新聞

兒少權法15年未修！民團：難因應新型態網路霸凌、個資外洩

兒童及少年福利與權益保障法2011年通過後，已經超過15年，中間未再大幅修訂，民團多次疾呼應重新盤點、檢討現行規範，否則跟不上世界的改變，尤其是網路快速變遷。今日多個團體代表至立法院群賢樓外提出修法訴求，兒少面臨的困境與問題，已經與過往不同，法律跟不上現實。

學生自傷通報10年成長12.3倍 煩惱時找AI求助？教育部這樣說

近年學生心理健康問題受到關注，立委羅智強今在立法院教育及文化委員會上指出，學生自傷自殺人次10年間通報數成長逾12倍。也有立委提到，根據調查，青少年面對煩惱時，比起學校輔導老師，更傾向找生成式AI求助。對此，教育部強調希望落實學生輔導法修法、增加輔導人力，並推動社會情緒教育（SEL），幫助學生更了解自己的情緒。

立委提案擴大兒少死因調查防自殺 衛福部擬4月預告修正草案

攸關12歲以上兒少權益的「兒童及少年權益保障法」逾15年未大幅修正，立法院衛環委員會召委林月琴今天排審該法，各黨團提出擴大死因回溯、兒少事故傷害建立通報調查程序、擴大停車場保留婦幼停車位、早療補助延續至成年等內容。衛福部長石崇良指出，會將各委員意見納入參考，經行政院內跨部會討論後，預計4月分預告「兒少權法」修正草案。

上路15年 兒少權法大修 擬廣設婦幼車位

立法院社福及衛環委員會昨排審「兒童及少年福利與權益保障法」（兒少權法），朝野黨團各自提出擴大死因回溯、兒少事故傷害建立通報調查程序、擴大停車場保留婦幼停車位等條文，衛福部初步僅同意廣設婦幼停車位，將於下個月預告「兒少權法」修正草案內容。

民團：兒虐、數位暴力 法律待補強

「兒童及少年福利與權益保障法」自二○一一年通過後，逾十五年未大幅修訂，民團多次疾呼應重新盤點、檢討現行規範，現行法規已跟不上世界的改變速度，網路霸凌、個資外洩與不當內容暴露等問題，均需透過修法補強。

幼園性侵案 兒少權法將納報導原則

幼兒園性侵案件頻傳，依現行法規，媒體不得揭露加害人姓名，因這可用來辨識受害兒少的訊息，立委洪孟楷昨於立院指出，若媒體連加害人身分都不能報導，「保護的是被害人？還是加害人？」應適度允許媒體揭露不當對待案件，讓家長有所警戒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。