多元生理用品 逾7成學生未取用

教育部自二○二三年開始推動「友善提供多元生理用品計畫」，不過立委指出，根據學生團體調查，仍有百分之七十點三的學生未曾取用學校提供的生理用品，原因包括不知索取地點、品項不足等，要求教育部改進。對此，教育部表示，學校應上網公告放置地點，並提供多元生理用品。

教育部自二○二三年開始實施友善提供多元生理用品計畫，在全國各級學校，以及教育部所屬場館，提供衛生棉等生理用品，以因應學生、民眾緊急需求。

立委陳秀寳表示，根據學生團體調查，有百分之七十點三的學生沒有取用學校提供的生理用品，其中有兩成學生是不知道要去哪裡索取、百分之十二點五的學生不知道有這個計畫、百分之七點一的學生認為沒有適合他們使用的品項。這些現象可見政策宣導不清楚。

立委林宜瑾也提及，有公民團體反映，部分學校有生理用品取用不便、宣導不足、品項太單一等問題，有些學生要向老師請生理假還被刁難。多名立委提出學校衛生法第六條修正草案，要求學校備置多元生理用品提供學生免費使用，並規畫女性生理期相關健康教育宣導。

教育部學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩表示，教育部的校園及部屬場館提供多元生理用品指引中，有明確規範學校要上網公告放置的地點，另也要求學校提供多元的生理用品，像是衛生棉、月經杯等，設置專責管理人。教育部政務次長張廖萬堅則說，月經汙名化問題還需要一些時間解決，會在教學現場加強推動。