新北校園霸凌案 國教盟：校安3環節失守
近日新北市某國中發生疑似校園霸凌事件，受害學生疑被逼下跪，並遭多人施暴，影片在網路流傳引發社會關注。國教行動聯盟青年部指出，這起事件凸顯校園保護機制在預防、求助與防止二次傷害三個環節同時失守，應藉此檢討、強化校園保護機制三道防線。
新北市某國中日前爆出校園霸凌事件，受害學生被迫下跪、掌摑，遭球棒重擊頭部，施暴過程被拍攝下來，並在社群平台流傳。警方已將十名涉案人移送少年法庭。
國教盟青年部指出，根據衛生福利部ＣＲＣ資訊網公開統計，校園霸凌通報件數近年明顯上升，二○二一年僅通報一四五○件，至前年已增為三八一九件。
國教盟青年部執行長李雨函表示，校園霸凌已不只是個人問題，而是制度是否完善的考驗，當學生願意說出來時，制度更應該及時接住，而不是等到傷害發生後才處理。
國教盟青年部表示，新北的校園霸凌事件，凸顯應檢討校園保護機制三道防線，包括落實預防教育，學校應教導足夠的人際衝突辨識、旁觀者介入訓練、班級經營支持與心理韌性教育。其次是強化匿名檢舉、線上通報機制等，讓受害者、旁觀者與知情同學在事件惡化前就能求助，提早處理。
再者，是避免影像外流造成的二次傷害。國教盟青年部表示，當施暴過程被拍攝、轉傳、評論甚至獵奇式消費，受害者承受的傷害往往不會在事件停止後結束。
教育部政務次長張廖萬堅表示，校方在三月廿二日知悉本案後就進行校安通報，學生家長並在三月廿四日提出校園霸凌事件檢舉，學校會依照校園霸凌防治準則進行調查。
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